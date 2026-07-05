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Vai chover durante Brasil x Noruega hoje? Veja a previsão do tempo para Belém neste domingo (5)

Apesar das pancadas de chuva esperadas, o clima em Belém permanecerá quente. Torcida deve se preparar para a instabilidade no fim de semana.

O Liberal
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Nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira vai encarar um dia de calor (Tarso Sarraf / O Liberal)

A torcida que acompanhará o jogo entre Brasil e Noruega, pela Copa do Mundo, neste domingo (5), em Belém, deve ficar atenta. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas durante o período da partida na capital paraense.

O dia terá sol entre muitas nuvens, com instabilidade crescente no período da tarde. A chuva intensificará entre o fim da tarde e a noite, coincidindo com o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Brasil x Noruega será disputado às 17h, horário de Brasília.

A previsão do tempo indica alta chance de chuva em Belém durante todo o período do jogo. Torcedores em locais abertos precisam estar preparados.

Previsão de chuva por horário para Belém

  • Às 16h, uma hora antes do jogo: 29°C, com 0,4 mm de chuva.
  • Às 18h: 25°C, com 0,4 mm de chuva.
  • Às 20h: 25°C, com 0,9 mm de chuva.

Ainda há previsão de trovoadas entre a tarde e a noite. A chance de precipitação durante o dia é de 93%, com acumulado estimado de 8 mm.

Como estará o tempo em Belém neste domingo (5)?

A temperatura em Belém varia entre 24°C e 31°C, mantendo o calor mesmo com as chuvas. A umidade relativa do ar pode chegar a 97%, com ventos de leste a 7 km/h.

  • Manhã: Tempo firme, com bastante nebulosidade.
  • Tarde: Pancadas de chuva com trovoadas.
  • Noite: Chuva e trovoadas continuam em pontos da cidade.

Assistir ao jogo Brasil x Noruega ao ar livre?

Quem pretende acompanhar Brasil e Noruega em locais abertos deve considerar a chuva. Recomenda-se levar guarda-chuva ou capa de chuva para evitar transtornos, especialmente no início da noite, quando a instabilidade aumenta.

Apesar da chuva prevista, o calor persistirá, com temperaturas próximas de 25°C durante o jogo. O clima é típico do verão amazônico, com períodos de sol e pancadas de chuva.

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