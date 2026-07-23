Petição para anular e repetir final da Copa já tem 86 mil assinaturas

O jogo da final da Copa do Mundo 2026 ainda segue dando o que falar após os torcedores argentinos abrirem uma petição na plataforma Change.org para pedir a repetição da partida, que foi vencida pela Espanha, com placar de 1 a 0. A iniciativa foi criada pela torcedora argentina Gisela Sánchez e, até o momento, o documento já coletou cerca de 86 mil assinaturas de pessoas que concordaram com a ideia.

Ao iniciar a campanha na plataforma online, a idealizadora contestou a atuação do árbitro esloveno Slavko Vinčić na final disputada no último dia 19 de julho, no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sendo que, na petição, a torcedora pediu que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) reavaliasse as decisões tomadas pelo profissional dentro de campo, pois elas teriam "influenciado no resultado do jogo".

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A petição não apresenta evidências que comprovem erros da arbitragem

Embora a petição já tenha reunido milhões de assinaturas da torcida argentina, Gisela não colocou provas nem evidências que comprovem os erros que ela cita no documento. Portanto, a campanha popular não pode ter efeito jurídico ou esportivo sobre as decisões da Fifa, isso nem se houvessem provas, porque a decisão caberia somente à federação organizadora apurar as informações, se coubesse no momento.

Torcedores franceses também organizaram abaixo-assinado

Logo após a derrota da França para a Seleção Espanhola, os franceses também resolveram publicar uma petição semelhante, alegando também erros por parte da arbitragem em um lance que antecedeu um pênalti na partida da Copa do Mundo. Com a rápida circulação na internet, a campanha reuniu 82 mil assinaturas, mas não gerou quaisquer interferências ou consequências para a Espanha.

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(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em oliberal.com)