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Léo Dias critica Seleção Brasileira e ameaça revelar 'bomba' da CBF

Jornalista afirmou que divulgará informações sobre jogadores e Confederação Brasileira de Futebol após primeira derrota no ciclo da Copa do Mundo 2026

O Liberal
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Léo Dias disse que "vai dar ruim" para o Brasil na Copa (Reprodução | Tarso Sarraf/O Liberal)

O jornalista Léo Dias criticou duramente a Seleção Brasileira e ameaçou revelar informações comprometedoras sobre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os jogadores. As declarações foram feitas no programa “Jornal dos Famosos”, da LeoDias TV, enquanto a equipe se prepara para a Copa do Mundo de 2026.

Durante a exibição, Léo Dias não poupou palavras ao descrever a situação da seleção. “Gente, essa seleção é uma vergonha”, declarou o apresentador, antecipando que a situação pode piorar com suas futuras revelações.

Ameaça de revelações após resultado negativo

O jornalista afirmou que aguarda um momento específico para divulgar o que sabe. “Isso só vai piorar quando a gente soltar o que a gente sabe. A gente está esperando só a primeira derrota para a gente começar a soltar tudo que a gente está sabendo da CBF e dos jogadores”, disse ele.

Léo Dias reforçou a intenção de aguardar um revés da equipe. “Só espera a primeira derrota pra gente começar a soltar tudo que a gente tá sabendo ali da CBF e dos jogadores”, reiterou o apresentador.

Críticas ao clima festivo da torcida

“Tá todo mundo no clima, todo mundo festivo, pintando rua… desnecessariamente, porque vai dar ruim”, completou Léo Dias.

Sem entrar em detalhes sobre o conteúdo das supostas “bombas”, o jornalista também comentou o entusiasmo da torcida brasileira. Ele observou o clima festivo e a mobilização popular, que tradicionalmente pinta as ruas em períodos de Copa do Mundo.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

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