Jogador da seleção argentina na Copa já foi acusado de estupro; relembre o caso

Com presença confirmada na partida entre Argentina e Egito, pela Copa do Mundo de 2026, Thiago Almada volta aos holofotes do futebol mundial. Além da trajetória em campo, o nome do meia esteve envolvido em uma investigação por abuso sexual na Argentina. O caso teve início em 2020 e novos desdobramentos no ano seguinte.

A situação ocorreu quando Almada ainda defendia o Vélez Sarsfield e gerou grande repercussão no país. Relembre os detalhes da investigação.

O início da acusação contra Thiago Almada

A investigação começou no fim de 2020. Uma mulher de 28 anos procurou a Delegacia da Mulher de San Isidro, região metropolitana de Buenos Aires. Ela denunciou um abuso sexual ocorrido durante uma festa.

A festa foi realizada em uma casa alugada pelo atacante Juan Martín Lucero. Na ocasião, também estavam presentes Thiago Almada, Miguel Brizuela e Ricardo Centurión.

Inicialmente, a denunciante afirmou que os jogadores participaram da reunião. Apontou cumplicidade de pessoas no local, mas sem atribuir a autoria do abuso aos atletas. Eles foram chamados para depor como testemunhas.

Denúncia contra Almada foi ampliada em 2021

Em março de 2021, o caso ganhou um novo capítulo. Após um novo depoimento à promotora Laura Zysenskind, a vítima apresentou uma versão mais detalhada do ocorrido.

Segundo o relato, ela manteve uma relação sexual consensual com Thiago Almada em um dos quartos da residência. Em seguida, Miguel Brizuela teria entrado no cômodo e permanecido, mesmo após ela pedir que saísse.

Após essa nova oitiva, a promotoria formalizou a denúncia contra Thiago Almada e Miguel Brizuela por abuso sexual. Até então, apenas Juan José Acuña havia sido formalmente acusado.

Depois da formalização da denúncia, o Vélez Sarsfield anunciou o afastamento temporário de Thiago Almada e Miguel Brizuela. A medida durou enquanto a situação jurídica dos dois era analisada.

O clube informou ter ativado seu protocolo institucional para casos de violência de gênero. Destacou ter disponibilizado acompanhamento psicológico aos atletas. Reafirmou estar à disposição da Justiça e da denunciante.

O Vélez foi um dos primeiros clubes da Argentina a adotar um protocolo específico para denúncias de violência de gênero. Isso incluía cláusulas contratuais relacionadas a esse tipo de ocorrência.

O desfecho do caso de Thiago Almada

Após o avanço da investigação, o processo seguiu tramitando na Justiça argentina. Em setembro de 2022, a Justiça da Argentina absolveu Thiago Almada e Miguel Brizuela das acusações. A decisão foi por falta de provas suficientes para sustentar a denúncia. O processo criminal contra os dois foi encerrado.

Desde então, Almada seguiu sua carreira no futebol europeu. Conquistou espaço na seleção argentina campeã mundial e atualmente defende o Atlético de Madrid.

Nesta terça-feira (7), o meia volta a campo pela Argentina no confronto diante do Egito. A partida é válida pela Copa do Mundo de 2026. Marca mais um capítulo da carreira do jogador, anos após o caso que mobilizou a Justiça e ganhou repercussão.

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