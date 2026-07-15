Inglaterra x Argentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15) da Copa do Mundo

Inglaterra x Argentina disputam hoje, quarta-feira (15/07), a semifinal da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos. Quem vencer garante vaga na final do Mundial, onde enfrentará a Espanha.
Onde assistir Inglaterra x Argentina ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.
Como chegam as seleções?
A Inglaterra chega embalada após eliminar a Noruega nas quartas de final. Sob o comando de Thomas Tuchel, os ingleses mostraram poder de reação ao longo da competição, superando desafios como a vitória de virada sobre a RD Congo e a classificação diante do México, mesmo atuando com um jogador a menos em parte da partida.
A Argentina, atual campeã mundial, também chega à semifinal após uma campanha consistente. A equipe comandada por Lionel Scaloni precisou de prorrogação para eliminar Cabo Verde e Suíça nas fases eliminatórias e segue apostando no talento de Lionel Messi para buscar a classificação à decisão e manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo.
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Inglaterra x Argentina: prováveis escalações
Inglaterra: Pickford; O'Reilly, Guéhi, Stones e Konsa; Anderson, Rice e Bellingham; Gordon, Saka e Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Messi; Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
Ficha técnica
Inglaterra x Argentina
Copa do Mundo 2026 – Semifinal
Data: 15 de julho de 2026
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Atlanta, Estados Unidos
Transmissão: CazéTV (Disney+ e YouTube)