Goleiro da França nasceu na Amazônia: entenda a curiosa origem de Mike Maignan

Mike Maignan, titular da França, nasceu a menos de 200 km da fronteira brasileira

O goleiro Mike Maignan, titular da seleção francesa na Copa do Mundo, nasceu em Caiena, capital da Guiana Francesa. Este território, localizado na região amazônica, encontra-se a menos de 200 quilômetros do Brasil.

A origem de Maignan pode surpreender muitos, pois a Guiana Francesa faz parte da Amazônia, no norte da América do Sul. Sua cidade natal, Caiena, está geograficamente mais próxima de Oiapoque, no Amapá, do que de Paris.

A curta distância de aproximadamente 200 km de Oiapoque faz com que o goleiro seja um dos jogadores franceses nascidos mais perto do território brasileiro.

Origem amazônica do goleiro Francês

Embora muitos desconheçam, a Guiana Francesa integra a região amazônica. O território se localiza entre o Suriname e o Brasil, abrigando uma extensa área de floresta.

Apesar de sua localização sul-americana, a Guiana Francesa constitui um território ultramarino da França. Seus habitantes possuem nacionalidade francesa e representam o país em competições internacionais, como a Copa do Mundo.

Desta forma, Maignan nasceu na Amazônia e possui nacionalidade francesa por nascimento.

Outros jogadores da Guiana Francesa

O caso de Mike Maignan não é isolado. Outros jogadores também nasceram na Guiana Francesa e defenderam a seleção francesa.

Bernard Lama, goleiro reserva da França campeã mundial em 1998;

Florent Malouda, vice-campeão da Copa do Mundo de 2006.

Malouda, inclusive, participou de treinamentos com o Exército Francês na própria Guiana Francesa.

Trajetória e destaque na Copa

Aos 31 anos, Maignan disputa sua primeira Copa do Mundo como titular. Ele iniciou sua carreira nas categorias de base do Paris Saint-Germain, estreou profissionalmente pelo Lille e atualmente joga pelo Milan, na Itália.

Até as semifinais do Mundial, o goleiro sofreu apenas dois gols em seis partidas, figurando entre as melhores defesas da competição. Nesta terça-feira (14), Maignan volta a campo no confronto entre França e Espanha, valendo uma vaga na final da Copa do Mundo.