França recorre à FIFA e Inglaterra avalia fazer o mesmo após polêmica com cartão anulado dos EUA

A decisão da FIFA de suspender a punição aplicada ao atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, continua provocando repercussão na Copa do Mundo de 2026. Depois de o jogador norte-americano ter sua suspensão de um jogo anulada, a França apresentou um recurso para retirar o cartão amarelo recebido por Michael Olise, enquanto a Inglaterra também estuda recorrer da expulsão de Jarell Quansah.

O caso de Balogun abriu um precedente incomum na competição e fez com que outras seleções passassem a questionar decisões disciplinares tomadas durante o Mundial.

França pede retirada de cartão amarelo de Michael Olise

A Federação Francesa de Futebol (FFF) apresentou oficialmente um recurso à FIFA para anular o cartão amarelo recebido por Michael Olise na vitória da França sobre o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O meia foi advertido após um desentendimento com Matías Galarza. O jogador paraguaio caiu no gramado segurando o rosto, mas as imagens da transmissão mostraram que Olise apenas segurava a camisa do adversário durante a discussão.

O cartão preocupa a comissão técnica francesa porque, caso Olise seja advertido novamente nas quartas de final contra Marrocos, ficará suspenso de uma eventual semifinal.

Segundo pessoas ligadas ao processo, a FFF considera que a advertência foi injusta e, por isso, decidiu recorrer à entidade máxima do futebol. A federação francesa afirma, porém, que o recurso não foi motivado diretamente pelo caso Balogun, mas pela convicção de que houve erro da arbitragem.

Inglaterra avalia recorrer da expulsão de Jarell Quansah

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) também analisa a possibilidade de entrar com um recurso junto à FIFA para tentar reverter a expulsão de Jarell Quansah.

O defensor recebeu cartão vermelho durante a vitória inglesa sobre o México após uma entrada forte em Jesús Gallardo. Embora o pé tenha atingido o adversário em posição elevada, há o entendimento de que o movimento ocorreu porque a perna do jogador quicou sobre a bola antes do contato.

Segundo informações divulgadas pela imprensa inglesa, dirigentes da FA ainda discutem internamente se apresentarão um recurso oficial. Até o momento, nenhuma solicitação foi protocolada.

Caso a expulsão seja mantida, Quansah cumprirá suspensão automática nas quartas de final contra a Noruega, reduzindo as opções defensivas da seleção inglesa.

Caso Balogun mudou o cenário disciplinar da Copa

A movimentação de França e Inglaterra acontece poucos dias após a FIFA suspender a punição de um jogo aplicada ao atacante Folarin Balogun.

O jogador dos Estados Unidos havia sido expulso na fase eliminatória contra a Bósnia e Herzegovina e, inicialmente, ficaria fora do confronto seguinte. No entanto, a entidade utilizou o artigo 27 de seu Código Disciplinar para suspender a sanção por um ano, permitindo que Balogun enfrentasse a Bélgica.

A decisão provocou forte reação internacional. A Federação Belga apresentou recurso contra a medida, enquanto a UEFA classificou o episódio como "sem precedentes", afirmando que a decisão ultrapassou "uma linha vermelha" e colocou "a integridade do jogo em risco".

Desde então, outras seleções passaram a considerar a possibilidade de contestar cartões e expulsões aplicados durante a Copa do Mundo, algo que normalmente ocorre de forma bastante limitada em competições organizadas pela FIFA.

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