Espanha bi: atacante pede beijo a goleiro durante festa do título mundial e vídeo viraliza

Cena aconteceu durante desfile da seleção da Espanha pelas ruas de Madri após a conquista da Copa do Mundo de 2026 e repercutiu nas redes sociais

Os 26 jogadores da seleção da Espanha já puderam descansar após as comemorações pela conquista da Copa do Mundo de 2026. Na segunda-feira, poucas horas depois da vitória sobre a Argentina por 1 a 0, com gol de Ferran Torres na final, a delegação retornou ao país para cumprir uma intensa agenda de celebrações, encerrada com o tradicional desfile pelas ruas de Madri ao lado da torcida.

Ao longo do dia, os campeões participaram de compromissos oficiais antes de seguirem para a festa popular. Entre os momentos que mais repercutiram nas redes sociais, um chamou a atenção: o beijo entre o goleiro Unai Simón e o atacante Yeremy Pino durante o trajeto no ônibus aberto.

Após desembarcarem no Aeroporto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas e passarem rapidamente pelo hotel, os jogadores seguiram para os compromissos institucionais. A equipe foi recebida pelo rei Felipe VI e pela família real no Palácio da Zarzuela. Em seguida, encontrou o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa.

Concluída a agenda oficial, os atletas iniciaram o tradicional desfile em ônibus aberto. O percurso começou na sede da Presidência do Governo e terminou na praça de Cibeles, onde foi montado um palco para homenagens aos campeões e apresentações musicais.

Segundo a Delegação do Governo da Espanha, cerca de dois milhões de pessoas acompanharam o trajeto para celebrar a conquista do segundo título mundial da seleção espanhola, 16 anos após o primeiro.

Beijo entre Unai Simón e Yeremy Pino repercute nas redes

Durante o desfile, diversos momentos ganharam destaque nas redes sociais. Imagens de Ferran Torres sem camisa, Borja Iglesias atuando como DJ do ônibus e as interações dos jogadores com os torcedores foram amplamente compartilhadas.

Entre as cenas mais comentadas está o beijo entre Unai Simón e Yeremy Pino. Em um vídeo gravado durante a transmissão ao vivo, Yeremy aparece dançando e usando óculos escuros. Em meio ao barulho da festa, ele pede: "Me dá um beijo". Logo depois, Unai Simón se aproxima, entra no enquadramento da câmera e dá um rápido beijo na boca do companheiro, arrancando reações dos torcedores e viralizando nas redes sociais.