Brasil x Japão: Quem a Seleção pode pegar se passar para as oitavas? Veja os cenários

A Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, concentra-se no confronto decisivo contra o Japão, marcado para esta segunda-feira (29), às 14h, em Houston. O jogo é válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, mas a torcida já projeta os próximos passos da equipe no torneio, buscando saber quem o time enfrentará nas fases seguintes.

Em caso de classificação, a equipe "Canarinho" voltará a campo no próximo domingo, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília). Este confronto, válido pela próxima fase, ocorrerá no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Definição do adversário nas oitavas

O adversário da Seleção Brasileira nas oitavas de final será definido no embate entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30).

VEJA MAIS

Potenciais oponentes

Do lado africano, a Costa do Marfim avança ao mata-mata após garantir a segunda colocação do Grupo E, superada apenas pela Alemanha. A equipe demonstrou capacidade de recuperação e somou duas vitórias na fase inicial, mas é considerada a azarona para o confronto das oitavas.

Já a Noruega assegurou sua vaga ao ficar em segundo lugar no Grupo I, atrás da França. O time escandinavo aposta em um sistema tático compacto e, sobretudo, no poder de finalização do astro Erling Haaland. O centroavante da Premier League foi crucial nos dois triunfos nórdicos na fase de grupos.

Cenários futuros: quartas e semifinal

Os cruzamentos futuros do torneio já delineiam possíveis caminhos para a Seleção Brasileira. Nas quartas de final, a Inglaterra surge como uma forte candidata a adversária, disputando sua permanência contra a República Democrática do Congo.

O esperado reencontro com a Argentina, rival histórica e atual campeã mundial, está descartado nas fases iniciais. Devido ao chaveamento, um 'Superclássico das Américas' só será possível em uma eventual semifinal.

Caminho rumo à grande final

Caso a Seleção Brasileira confirme o favoritismo contra os japoneses e avance no torneio, o caminho projetado até a final seria o seguinte:

Oitavas de final: Noruega ou Costa do Marfim ;

ou ; Quartas de final: Inglaterra , República Democrática do Congo, México ou Equador;

, República Democrática do Congo, México ou Equador; Semifinal: Argentina , Colômbia, Uruguai, Egito, Suíça, Argélia, Cabo Verde ou Gana;

, Colômbia, Uruguai, Egito, Suíça, Argélia, Cabo Verde ou Gana; Grande Final: Alemanha, França, Holanda, Portugal, Espanha, Bélgica, Paraguai, Suécia, Canadá, Marrocos, Croácia, Áustria, Estados Unidos, Bósnia e Herzegovina ou Senegal.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.