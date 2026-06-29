Brasil x Japão: Quem a Seleção pode pegar se passar para as oitavas? Veja os cenários
Comandados de Ancelotti projetam oitavas, quartas e semifinais rumo à decisão do torneio nos Estados Unidos
A Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, concentra-se no confronto decisivo contra o Japão, marcado para esta segunda-feira (29), às 14h, em Houston. O jogo é válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, mas a torcida já projeta os próximos passos da equipe no torneio, buscando saber quem o time enfrentará nas fases seguintes.
Em caso de classificação, a equipe "Canarinho" voltará a campo no próximo domingo, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília). Este confronto, válido pela próxima fase, ocorrerá no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Definição do adversário nas oitavas
O adversário da Seleção Brasileira nas oitavas de final será definido no embate entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30).
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Potenciais oponentes
Do lado africano, a Costa do Marfim avança ao mata-mata após garantir a segunda colocação do Grupo E, superada apenas pela Alemanha. A equipe demonstrou capacidade de recuperação e somou duas vitórias na fase inicial, mas é considerada a azarona para o confronto das oitavas.
Já a Noruega assegurou sua vaga ao ficar em segundo lugar no Grupo I, atrás da França. O time escandinavo aposta em um sistema tático compacto e, sobretudo, no poder de finalização do astro Erling Haaland. O centroavante da Premier League foi crucial nos dois triunfos nórdicos na fase de grupos.
Cenários futuros: quartas e semifinal
Os cruzamentos futuros do torneio já delineiam possíveis caminhos para a Seleção Brasileira. Nas quartas de final, a Inglaterra surge como uma forte candidata a adversária, disputando sua permanência contra a República Democrática do Congo.
O esperado reencontro com a Argentina, rival histórica e atual campeã mundial, está descartado nas fases iniciais. Devido ao chaveamento, um 'Superclássico das Américas' só será possível em uma eventual semifinal.
Caminho rumo à grande final
Caso a Seleção Brasileira confirme o favoritismo contra os japoneses e avance no torneio, o caminho projetado até a final seria o seguinte:
- Oitavas de final: Noruega ou Costa do Marfim;
- Quartas de final: Inglaterra, República Democrática do Congo, México ou Equador;
- Semifinal: Argentina, Colômbia, Uruguai, Egito, Suíça, Argélia, Cabo Verde ou Gana;
- Grande Final: Alemanha, França, Holanda, Portugal, Espanha, Bélgica, Paraguai, Suécia, Canadá, Marrocos, Croácia, Áustria, Estados Unidos, Bósnia e Herzegovina ou Senegal.
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