Brasil envia reclamação à Fifa após gol anulado na Copa e cita lance de Messi

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou uma carta à Fifa contestando a atuação da arbitragem e os critérios de intervenção do árbitro de vídeo (VAR) após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, na quarta-feira, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O documento também cita um lance envolvendo Lionel Messi, utilizado como comparação para defender a aplicação uniforme das revisões ao longo do torneio.

A reclamação ocorreu depois que um gol de Vinicius Junior foi anulado aos 20 minutos do primeiro tempo. Após revisão do VAR, a arbitragem entendeu que o atacante brasileiro cometeu falta em Jack Hendry na origem da jogada. Apesar da decisão, Vinicius voltou a marcar antes do intervalo, enquanto Matheus Cunha completou o placar na etapa final.

Segundo o jornal Estadão, que teve acesso ao documento, a CBF afirma que não pretende rever decisões específicas, mas pede que os critérios para intervenção do VAR sejam aplicados de forma consistente, transparente e igualitária para todas as seleções durante a competição.

CBF usa gol de Messi como exemplo em reclamação à Fifa

No documento, a entidade afirma que chamou atenção a postura adotada pelo VAR ao longo da Copa do Mundo, priorizando a interpretação do árbitro de campo e restringindo intervenções apenas a erros claros e evidentes.

Para sustentar esse argumento, a CBF cita o lance que originou o primeiro gol de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Áustria, pela segunda rodada do Grupo J. Na avaliação da confederação, o gol anulado do Brasil contra a Escócia não seguiu a mesma filosofia adotada em outros jogos da competição.

A carta também destaca que a revisão surpreendeu não apenas os jogadores brasileiros, mas também os atletas escoceses, que, segundo a entidade, não demonstraram esperar pela análise do VAR nem pela anulação do lance.

Confederação também questiona escolha do árbitro

Além da reclamação sobre o VAR, a CBF criticou a escalação do árbitro mexicano Cesar Arturo Ramos para comandar a partida. A entidade considera que o histórico envolvendo o juiz deveria ter sido levado em consideração pela Fifa.

A insatisfação remonta à Copa do Mundo de 2018, quando Ramos apitou o empate por 1 a 1 entre Brasil e Suíça. Na ocasião, a CBF apresentou uma reclamação formal à Comissão de Arbitragem da Fifa, alegando que o árbitro não utilizou o VAR em um lance de suposta falta sobre João Miranda durante uma cobrança de escanteio e também deixou de marcar um pênalti em Gabriel Jesus.

Ancelotti elogia evolução da Seleção Brasileira

Após a vitória sobre a Escócia, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que a equipe apresentou evolução em relação à estreia e destacou a solidez defensiva como um dos principais pontos positivos.

"Agora estamos jogando como um time. Esse é o objetivo. Não somos perfeitos e ainda temos coisas para melhorar. Podemos ser um pouco mais rápidos quando temos o controle do jogo", afirmou.

O treinador também ressaltou que a Seleção tem cometido menos erros, apresenta mais ritmo e maior eficiência ofensiva. Com o resultado, o Brasil encaminhou a classificação para as oitavas de final e, neste momento, tem o Japão como provável adversário na próxima fase da Copa do Mundo.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.