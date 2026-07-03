Argentina x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) da Copa do Mundo

Argentina x Cabo Verde disputam hoje, sexta-feira (03/07), a segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.

Quem vencer avança às oitavas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir Argentina x Cabo Verde ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, SBT, Band, SporTV, N Sports, além da CazéTV, ge tv e Globoplay.

Como chegam as seleções?

A Argentina chega com 100% de aproveitamento na competição. A atual campeã mundial venceu Argélia por 3 a 0, Áustria por 2 a 0 e Jordânia por 3 a 1, garantindo a liderança do grupo com campanha sólida e defensivamente consistente sob o comando de Lionel Scaloni.

Já Cabo Verde é uma das surpresas do torneio. A seleção africana empatou com Espanha e Uruguai e garantiu a classificação com outro empate sem gols contra a Arábia Saudita, mostrando organização defensiva e capacidade de competir com grandes seleções.

VEJA MAIS

Argentina x Cabo Verde: prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney e Sidny Cabral; Lenini, Jamiro Monteiro, Arcanjo, Garry Rodrigues e Ryan Mendes; Gilson Tavares. Técnico: Bubista.

Ficha técnica

Argentina x Cabo Verde

Copa do Mundo 2026 – Segunda fase

Data: 3 de julho de 2026

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Transmissão: TV Globo, SBT, Band, SporTV, N Sports, CazéTV, ge tv e Globoplay