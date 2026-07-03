Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Copa 2026 chevron right

Argentina x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) da Copa do Mundo

Seleções disputam vaga nas oitavas de final nesta sexta-feira; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Argentina x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) da Copa do Mundo (ED ZURGA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Argentina x Cabo Verde disputam hoje, sexta-feira (03/07), a segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.

Quem vencer avança às oitavas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir Argentina x Cabo Verde ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, SBT, Band, SporTV, N Sports, além da CazéTV, ge tv e Globoplay.

Como chegam as seleções?

A Argentina chega com 100% de aproveitamento na competição. A atual campeã mundial venceu Argélia por 3 a 0, Áustria por 2 a 0 e Jordânia por 3 a 1, garantindo a liderança do grupo com campanha sólida e defensivamente consistente sob o comando de Lionel Scaloni.

Já Cabo Verde é uma das surpresas do torneio. A seleção africana empatou com Espanha e Uruguai e garantiu a classificação com outro empate sem gols contra a Arábia Saudita, mostrando organização defensiva e capacidade de competir com grandes seleções.

VEJA MAIS

image Oitavas da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos definidos, datas e o chaveamento do mata-mata
Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas de final; cinco confrontos do mata-mata já estão definidos e outros serão conhecidos até sexta-feira

image Bruxo ganês prevê que Cabo Verde eliminará Argentina na Copa 2026
Espiritualista famoso por amaldiçoar Harry Kane diz que seleções se enfrentam nas oitavas de final em Miami em 2026

Argentina x Cabo Verde: prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney e Sidny Cabral; Lenini, Jamiro Monteiro, Arcanjo, Garry Rodrigues e Ryan Mendes; Gilson Tavares. Técnico: Bubista.

Ficha técnica

Argentina x Cabo Verde
Copa do Mundo 2026 – Segunda fase
Data: 3 de julho de 2026
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
Transmissão: TV Globo, SBT, Band, SporTV, N Sports, CazéTV, ge tv e Globoplay

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copa do Mundo

ARGENTINA

MESSI
Copa 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda