Argentina x Áustria: por que jogador está usando máscara na Copa do Mundo? Conheça Stefan Posch
Stefan Posch joga com aparato facial após ter sido dúvida para a partida
O defensor Stefan Posch, da seleção da Áustria, jogou com uma máscara facial nesta segunda-feira (22) durante a partida contra a Argentina, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O aparato protetor chamou a atenção dos torcedores e da imprensa.
A necessidade do equipamento se deve a uma fratura na mandíbula sofrida por Posch no jogo de estreia da Áustria. A lesão ocorreu na vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia e foi confirmada pela própria seleção após um exame de tomografia.
Dúvida e pênalti logo no início
Apesar da lesão, o defensor era dúvida para o confronto, mas conseguiu entrar em campo graças ao aparato que protege a região afetada. No entanto, o retorno não foi como esperado: antes mesmo dos cinco minutos de jogo, Stefan Posch cometeu um pênalti sobre Lautaro Martínez.
A próxima partida da Áustria será pela terceira rodada, enfrentando a Argélia em 27 de junho, às 23h, em Kansas City.
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