Ancelotti renova com a CBF até 2030: 'Trabalhando para levar seleção de volta ao topo do mundo'

A Confederação brasileira de Futebol (CBF) cumpriu o prometido de renovar o contrato com o técnico Carlo Ancelotti antes do anúncio final dos convocados para a Copa do Mundo, agendado para segunda-feira, 18 de maio. Nesta quinta-feira, a entidade anunciou acordo com o italiano até o Mundial de 2030.

"A Confederação Brasileira de Futebol e o técnico Carlo Ancelotti renovaram o contrato por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. A permanência de Ancelotti no comando da seleção brasileira - maior campeã da história do futebol mundial - reflete não apenas o respaldo da CBF no trabalho desenvolvido pelo treinador, mas também a confiança conquistada por ele junto ao elenco e à torcida brasileira desde sua chegada, no final de maio de 2025."

O comandante chegou em momento de instabilidade da seleção brasileira e risco de ficar ausente na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. O trabalho rapidamente deu frutos e o País se garantiu com antecedência. Ancelotti caiu nas graças da torcida e dos dirigentes e mostra satisfação com o reconhecimento.

"Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo", destacou "Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho", comemorou Ancelotti.

Entusiasta do trabalho de Ancelotti, que tentará levar a seleção ao hexa em solo norte-americano, canadense e mexicano, o presidente da CBF, Samir Xaud, não escondeu sua alegria e satisfação com a renovação de contrato de Carlo Ancelotti.

"Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva", frisou o dirigente. "Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país", concluiu Xaud.

O Brasil está no Grupo C e estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante de Marrocos. A seleção enfrenta, na segunda rodada, o Haiti (19/6) e fecha sua participação na fase de classificação contra a Escócia (24).

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.