Zonas da COP 30: entenda o que são e como participar delas no evento que começa hoje

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) começa nesta segunda-feira (10), em Belém, com uma estrutura pensada para acomodar, em diferentes espaços, os diversos públicos e papéis do evento. As chamadas “zonas” organizam desde as negociações diplomáticas de alto nível até as atividades culturais e comunitárias que integram a programação paralela.

O centro das decisões globais estará na Blue Zone (Zona Azul), instalada no Parque da Cidade, com entrada pela avenida Brigadeiro Protásio, no bairro do Souza. Sob coordenação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), esse será o território de maior acesso restrito, reservado a chefes de Estado, delegações oficiais, organismos internacionais, observadores e imprensa credenciada. No local — que sediou a Cúpula de Líderes nos últimos dias 6 e 7 —, ocorrerão plenárias, reuniões multilaterais e a apresentação dos pavilhões nacionais. O Brasil contará com um pavilhão próprio, que exibirá políticas e compromissos do país frente à agenda climática. É na Zona Azul que se definirão as diretrizes que guiarão as próximas metas globais de mitigação e adaptação.

A poucos metros dali, também no Parque da Cidade — entrando pela avenida Senador Lemos —, a Green Zone (Zona Verde) fará a ponte entre o debate técnico e a sociedade. Com acesso livre ao público, o espaço reunirá instituições públicas, empresas, ONGs, universidades, comunidades tradicionais e lideranças globais. A ideia é aproximar inovação, sustentabilidade e cultura em uma programação de 342 atividades, entre oficinas, debates, exposições e apresentações artísticas. O Pavilhão Pará, uma das atrações confirmadas, dará destaque à ciência amazônica, aos povos indígenas e às soluções locais para a crise climática.

Além do Parque da Cidade

Enquanto as negociações avançam e as discussões se multiplicam, a Freezone Cultural Action (Zona Livre) transformará a Praça da Bandeira, no bairro da Campina, em um grande ponto de encontro da população com a cultura e a diversidade amazônica. O espaço funcionará de 9 a 21 de novembro, com acesso gratuito, e reunirá shows, exposições, rodas de conversa e experiências gastronômicas. A proposta é abrir a COP à cidade, levando o espírito da conferência para além dos muros institucionais.

Outros espaços complementam essa estrutura descentralizada, como a Agrizone, na sede da Embrapa Amazônia Oriental (bairro do Marco), com foco em soluções sustentáveis e tecnologia de baixo carbono; a Aldeia COP, na Escola de Aplicação da UFPA (bairro da Terra Firme), onde se reunirão representantes da Cúpula dos Povos; a Tech Zone, no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (na avenida Perimetral), que abrigará painéis e exposições sobre inovação; e as Yellow Zones, espaços organizados pela sociedade civil para integrar as comunidades urbanas ao legado da conferência — um deles é o Espaço Cultural Ruth Costa, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua.

Deslocamento

Para garantir o deslocamento entre esses polos, um sistema especial de transporte gratuito foi implantado. Serão 250 ônibus — 40 deles elétricos — que já estão circulando 24 horas por dia desde o dia 1º até 23 de novembro. Quinze linhas exclusivas conectam o Parque da Cidade e demais áreas da conferência a pontos estratégicos de Belém e municípios da Região Metropolitana, como Ananindeua, Marituba e Castanhal. O uso do serviço exige apresentação da credencial da Blue Zone ou carta emitida pela UNFCCC.

As rotas incluem avenidas centrais como as avenidas Nazaré, José Malcher, Almirante Barroso, Augusto Montenegro e Mário Covas (passando pela BR-316), com paradas sinalizadas e acesso controlado. Delegações hospedadas nos navios MSC Seaview e Costa Diadema também terão transporte dedicado. O aplicativo “COP 30 – App do Passageiro”, disponível para Android e iOS, detalha itinerários e horários. Para o público em geral, linhas municipais seguem operando normalmente, com o ponto mais próximo do Parque da Cidade localizado na avenida Almirante Barroso.

Zonas da COP 30

1. Blue Zone (Parque da Cidade)

Negociações oficiais, Cúpula de Líderes e pavilhões nacionais. Acesso restrito a delegações e imprensa credenciada.

2. Green Zone (Parque da Cidade)

Espaço público para sociedade civil, universidades e empresas. 342 atividades de inovação, cultura e sustentabilidade.

3. Agrizone (Embrapa)

Mais de 400 eventos sobre agricultura sustentável, gastronomia e tecnologia de baixo carbono.

4. Freezone (Praça da Bandeira)

Atividades culturais e artísticas gratuitas de 9 a 21 de novembro.

5. Aldeia COP (Escola de Aplicação da UFPA)

Reúne representantes da Cúpula dos Povos e 1.099 organizações globais.

6. Yellow Zones (Espaço Cultural Ruth Costa, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua)

Debates comunitários e iniciativas locais da “COP das Baixadas”.

7. Tech Zone (PCT Guamá)

Palestras e painéis sobre tecnologia e desenvolvimento sustentável (10 a 14 de novembro).

Transporte Especial COP 30

Período: desde 1º até 23 de novembro

Frequência: a cada 5 a 10 minutos

Total de linhas: 15

Frota: 250 ônibus (40 elétricos e 210 Euro 6)

Funcionamento: 24h/dia

Acesso: Credencial da Blue Zone ou carta da UNFCCC

App: “COP30 – App do Passageiro” (Android e iOS)

Principais vias: avenidas Nazaré, José Malcher, Almirante Barroso, Augusto Montenegro e Mário Covas (pela BR-316)

Atendimento: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel e Castanhal