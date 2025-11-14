Veja onde encontrar gastronomia vegana e vegetariana em Belém durante a COP 30

Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), Belém se transformou não apenas no centro das discussões climáticas, mas também em um destino de experiências gastronômicas sustentáveis, com opções veganas e vegetarianas. A capital paraense tem ampliado sua oferta de restaurantes e cafés que valorizam ingredientes locais e dispensam o uso de proteína animal.

Entre as opções, inclusive atrativos para os turistas, o Govinda une a culinária indiana a sabores regionais; o Purão Vegano se destaca como o primeiro buffet 100% vegano da cidade; e o Grão Culinária Saudável oferece pratos funcionais e sobremesas sem açúcar.

A Padaria Verderosa, pioneira na Amazônia, é referência em pães e doces sem ingredientes de origem animal, enquanto o Veg Burger aposta em lanches criativos e produtos vegetais variados, mostrando que a gastronomia consciente tem espaço garantido em Belém. E entre outros na capital paraense.

Govinda Restaurante Vegetariano

O Govinda se destaca em Belém por ser um restaurante vegetariano/vegano que harmoniza a culinária indiana - oferecendo iguarias como dahl e samosas - com pratos regionais paraenses adaptados. O restaurante conta com um cardápio inclusivo que apresenta opções sem glúten e sem lactose. E está estrategicamente situado no centro de Belém, em frente à Praça Batista Campos.

Endereço: Rua dos Mundurucus, 1800 – Batista Campos

Funcionamento: Segunda a sábado das 9h às 22h; domingo das 9h às 15h

Bolo de Cristal – Confeitaria Vegana

A Bolo de Cristal é uma confeitaria artesanal 100% vegana que conquistou espaço em Belém com suas sobremesas criativas e saborosas, livres de ingredientes de origem animal. O cardápio inclui bolos, tortas e doces variados, ideais tanto para o consumo no local quanto para encomendas personalizadas. O ambiente é acolhedor e reflete o cuidado com a produção consciente e sustentável.

Endereço: Travessa Rui Barbosa, 257 – Sala 6, Reduto

Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 19h

Purão Vegano

O Purão Vegano é reconhecido como o primeiro buffet self-service 100% vegano de Belém. O cardápio valoriza ingredientes locais e pratos com forte inspiração amazônica, como ensopados com jambu e o saboroso empadão de palmito.

Endereço: Rua Pe. Prudêncio, 166 – Campina

Funcionamento: Segunda à sábado, das 11h30 às 15h

Grão Culinária Saudável

O Grão Culinária Saudável é referência para quem busca uma alimentação equilibrada e consciente. O local oferece pratos funcionais, diversas opções para vegetarianos e veganos, e sobremesas sem açúcar, tudo em um ambiente tranquilo e agradável.

Endereço: Travessa Dom Pedro I, 546 – Umarizal

Funcionamento: Todos os dias, das 11h30 às 22h (domingo: 11h30 às 16h)

Padaria Verderosa

A Verderosa detém o título de primeira padaria 100% vegana da Amazônia. Seu catálogo inclui pães, bolos, doces e refeições veganas, todos preparados sem nenhum ingrediente de origem animal. É o lugar ideal para lanches, almoços leves e o tradicional café da tarde.

Endereço: Rua João Balbi, 508 – Nazaré

Funcionamento: Segunda a sábado (terça a sábado 10h-19h) para entrega/encomenda; domingo fechado

Veg Burger

A Veg Burger apresenta um cardápio diversificado que vai além dos lanches. O local oferece refeições e até um pequeno empório com alternativas vegetais para frango, calabresa e burger do futuro. Entre as sugestões de lanche, destacam-se o hambúrguer de lentilha vermelha, a esfirra de pupunha com jambu, o lanchão de tofu defumado e a coxinha de brócolis.

Endereço: Avenida Generalíssimo Deodoro, 517 - Umarizal

Funcionamento: Terça-feira a domingo, de de 18 às 23h