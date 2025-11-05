Veja como vai funcionar o atendimento nos hospitais durante a COP 30 em Belém

Durante a realização da COP 30, em Belém, o Governo do Pará confirmou que toda a rede estadual de saúde funcionará normalmente e estará preparada para atender moradores e visitantes. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) estruturou um plano especial de assistência com hospitais de referência, fluxo de atendimento definido e protocolo integrado para casos de urgência e emergência relacionados ao evento climático.

A ação é realizada em parceria com o Ministério da Saúde e segue protocolos internacionais adotados em grandes conferências. O objetivo é manter o atendimento regular à população e garantir resposta rápida a eventuais ocorrências durante a COP 30.

A secretária de Saúde, Ivete Gadelha Vaz, afirma que o planejamento envolve hospitais estaduais, unidades municipais, serviços de urgência e um esquema de regulação adaptado ao período do evento. “A rede estadual estará totalmente mobilizada. Temos equipes capacitadas, planos de contingência e rotas de atendimento definidas para cuidar da população paraense e dos turistas que virão a Belém para este grande evento global”, afirma.

Sete hospitais estaduais da Região Metropolitana de Belém atuarão de forma integrada com a rede municipal e com ações itinerantes de saúde, que seguirão normalmente durante o evento. Confira como funcionarão as principais unidades que estarão de prontidão no período da conferência:

Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) – Icoaraci

Unidade de retaguarda para a COP 30, com 360 leitos distribuídos entre emergência, internação clínica, cirurgias e UTIs, além de 11 especialidades, como clínica geral, obstetrícia, pediatria, neurocirurgia e cirurgia vascular.

A diretora Aline Oliveira destaca: “Vamos manter o atendimento com segurança, qualidade e compromisso, acolhendo população e visitantes”.

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)

Referência em traumas e queimaduras, será o principal ponto de apoio para casos de múltiplas vítimas. “O treinamento de equipes e os simulados ao longo do ano reforçam nossa capacidade de resposta emergencial”, disse o diretor Marcelo Azevedo.

Hospital Jean Bitar (HJB)

Terá enfermarias reservadas e protocolo de resposta rápida para atendimento. “É um reconhecimento da nossa excelência. Estamos preparados para atuar com agilidade e segurança”, afirma o diretor Giovani Merenda.

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA)

Apoio estratégico principalmente na área obstétrica, com leitos reservados e equipes de sobreaviso. “O fluxo de regulação está organizado e seguimos prontos para atender com qualidade”, disse a diretora Norma Assunção.

Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM)

Atendimento 24 horas em urgência e emergência clínica e cirúrgica, com 119 leitos e seis salas cirúrgicas. Casos de menor gravidade devem ser direcionados às UBS. “Acolhimento e segurança estão garantidos durante a COP 30”, afirma o diretor Carlos Vinícius Ribeiro Quadros.

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV)

Referência em cardiologia e psiquiatria. “Estamos preparados para garantir suporte especializado”, ressaltou o presidente Sipriano Ferraz.

Hospital da Mulher do Pará (HMPA)

Reforço à assistência à saúde da mulher, com atendimento em casos de urgência ginecológica e situações de violência sexual ou doméstica. “Seguimos com acolhimento e assistência segura às pacientes”, afirmou a diretora Nelma Machado.

Como será o protocolo de atendimento durante a COP 30

O atendimento seguirá um modelo utilizado em grandes eventos internacionais:

Postos de Atendimento Médico (PAM) nos locais da COP farão triagem e primeiros cuidados;

Casos de maior complexidade serão transferidos para hospitais de referência por ambulância;

A Central de Regulação definirá o hospital mais adequado, considerando gravidade, especialidade e localização.

Atendimento a delegações e chefes de Estado

Autoridades e líderes internacionais terão atendimento em hospitais privados, como Porto Dias e Adventista de Belém, preparados para casos de alta complexidade e com infraestrutura adequada ao atendimento de pacientes estrangeiros.

Ações itinerantes e rede municipal

A rede municipal de Belém seguirá com o atendimento de menor complexidade em unidades de urgência e emergência. As ações itinerantes da Sespa continuarão levando atendimento básico e preventivo a diferentes regiões.

“A saúde pública seguirá funcionando com qualidade, acolhimento e integração entre todos os níveis de atenção”, reforçou a secretária Ivete Vaz.