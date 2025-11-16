Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Veja a programação do oitavo dia da COP 30, em Belém

Eventos na Zona Verde começam às 8h desta segunda-feira (17)

O Liberal
fonte

Confira a programação nos Pavilhões do evento global (Igor Mota / O Liberal)

Acompanhe a programação dos painéis nos Pavilhões da COP 30, (30 Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas), nesta segunda-feira (17), na capital paraense, Belém.

Veja a programação do oitavo dia

Pavilhão do Círculo dos Povos

Zona Verde

Dia 17/11/2025

8h - Financiamento para a alimentação: investir na agricultura sustentável para a natureza, o clima e a segurança.

10h - Caminho Verde Brasil: avanços, desafios e oportunidades

12h - Terras saudáveis, vidas saudáveis: uma visão de saúde única para uma agricultura resiliente às mudanças climáticas.

12h -  A intensificação do manejo de pastagem como estratégia para pecuária sustentável no Pará e Amazônia Brasileira

15h - O Brasil e o mercado global: Segurança Alimentar e Climática

14h - Uma só saúde" Construindo sistemas de saúde animal resilientes às mudanças climáticas: protegendo animais, humanos e meios de subsistência"

16h - Transparência e Risco: O Papel da Rastreabilidade na Governança da Terra e no Financiamento da Produção Regenerativa

Pavilhão Brasil

Zona Azul

Dia 17/11/2025

14h - Desbloqueando financiamento em larga escala para restauração de terras, adaptação climática e segurança alimentar.

15h – Metano em ação: monitoramento, implementação e transformação de compromissos em realidade.

18h – Desmatamento, comércio e justiça climática: priorizando os direitos humanos nos esforços globais de sustentabilidade na COP30

Palavras-chave

panorama

cop 30

COP 30
