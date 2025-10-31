Turistas que chegarem a Belém para a COP30 poderão se vacinar nas unidades municipais de saúde

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informou nesta sexta-feira (31) que os turistas que visitarem a capital durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30) poderão se vacinar gratuitamente nas unidades da rede municipal. A ação integra o reforço da estrutura de saúde preparado para o evento, com o objetivo de garantir atendimento qualificado tanto aos visitantes quanto aos moradores da cidade.

Embora não haja obrigatoriedade de vacinação para quem chega a Belém, os interessados poderão se imunizar conforme as indicações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). As vacinas disponíveis são contra febre amarela, tríplice viral, tétano e hepatite. As doses estarão disponíveis em todas as salas de vacinação do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.