O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Trump critica obras da Rua da Marinha e Helder Barbalho responde com convite para a COP30 em Belém

Em tom irônico, Trump afirmou que “arrancaram um pedaço da floresta amazônica para construir uma rodovia"

O Liberal
fonte

Trump critica obras da Rua da Marinha e Helder Barbalho responde com convite para a COP30 em Belém. (Divulgação | Agência Pará)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou, neste domingo (9), em uma publicação nas redes sociais as obras realizadas na área da Rua da Marinha, em Belém. Em tom irônico, Trump afirmou que “arrancaram um pedaço da floresta amazônica para construir uma rodovia de quatro faixas para ambientalistas viajarem”, classificando o caso como “um grande escândalo”.

A fala repercutiu no Brasil e foi respondida pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Em postagem nas redes sociais, o governador rebateu as críticas e aproveitou para convidar o presidente americano a participar da COP 30.

“Em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas”, escreveu Helder. Ele destacou ainda a redução histórica do desmatamento na Amazônia, com destaque para o Pará, e sugeriu que Trump “siga o exemplo do Governo do Brasil e invista mais de US$ 1 bilhão para salvar florestas no mundo”.

Encerrando a resposta em tom bem-humorado, Helder convidou Trump a visitar o Pará durante a COP30. “Ainda dá tempo de passar na COP30, presidente Trump. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar.”

