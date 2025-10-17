Treinamento de segurança para a COP 30 interdita vias em Belém neste sábado (18); veja
O simulado faz parte da preparação logística e viária para a COP 30 e para a Cúpula de Líderes, que reunirá chefes de Estado e autoridades internacionais nos dias 6 e 7 de novembro, na capital paraense
Diversas vias de Belém serão interditadas neste sábado (18), entre 14h e 17h, para a realização de um treinamento das forças de segurança coordenado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O simulado faz parte da preparação logística e viária para a COP 30 e para a Cúpula de Líderes, que reunirá chefes de Estado e autoridades internacionais nos dias 6 e 7 de novembro, em Belém.
Interdições e rotas alternativas
Durante o treinamento, diversas vias da capital estarão interditadas total ou parcialmente para o teste de logística e segurança viária. A população deve ficar atenta às alterações no trânsito e planejar rotas alternativas para evitar transtornos.
Entre 14h e 17h, estarão totalmente interditadas:
-
Avenida Júlio César, entre o elevado Daniel Berg e a Avenida Almirante Barroso;
-
Avenida Duque de Caxias, entre a Travessa Alferes Costa e a Avenida Dr. Freitas, nos dois sentidos;
-
Avenida Dr. Freitas, entre a Avenida Rômulo Maiorana e a Visconde de Inhaúma, também em ambos os sentidos.
O acesso será liberado apenas para moradores mediante comprovante de residência. Já o trecho da Avenida Dr. Freitas, entre Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, permanece aberto nos dois sentidos — permitindo conversões à direita (para quem vem da Almirante Barroso) e à esquerda (para quem vem da Rômulo Maiorana).
Aos condutores que trafegam pela Avenida Duque de Caxias, será permitido o acesso até a Travessa Alferes Costa para quem vier do centro, sentido Hangar. Também será possível cruzar a via para quem vier da Alferes Costa.
Interdições parciais
Algumas vias terão faixas exclusivas e interdições parciais com o uso de cones. Os motoristas e pedestres contarão com o auxílio dos agentes de segurança durante o treinamento.
-
Na Avenida Magalhães Barata, esquina com a Avenida José Bonifácio, uma faixa será exclusiva para o comboio de autoridades, enquanto as demais permanecerão liberadas para o tráfego em direção à Almirante Barroso.
-
Na Avenida Duque de Caxias, haverá uma faixa exclusiva para comboios entre a Travessa Enéas Pinheiro e a Avenida Dr. Freitas.
-
Na Avenida Senador Lemos, a partir do cruzamento com a Avenida Dr. Freitas, também haverá uma faixa dedicada aos comboios no sentido Parque da Cidade, com as demais duas faixas abertas ao público.
Simulado de logística e segurança
O treinamento é conduzido pela Segup, com coordenação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e apoio de órgãos como o Detran, Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar, Ministério da Defesa, Comando Marajoara e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).
Segundo o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, coronel PM Ed-Lin, o objetivo é ajustar o tempo de deslocamento dos comboios e verificar a viabilidade das rotas a serem utilizadas durante o evento oficial.
“Esse simulado visa o alinhamento entre as equipes de segurança, coordenadas pela Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o Detran, Guarda Municipal, Seap, Polícia Militar, Ministério da Defesa e Comando Marajoara. Vamos ajustar os tempos de logística dos comboios e a viabilidade das vias para que tudo seja bem coordenado quando as autoridades estiverem aqui”, explicou o coronel.
Ele também alertou para os impactos no trânsito. “É importante que a população fique atenta às vias que serão bloqueadas neste momento, para que todos possam fazer sua programação e evitar os cruzamentos e avenidas informadas, durante o período do treinamento”, orientou.
