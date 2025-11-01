Capa Jornal Amazônia
Setor de locação de veículos registra alta na demanda com início da COP 30 em Belém

Empresas locais e nacionais reforçam frotas, ampliam equipes e adaptam serviços para atender turistas e delegações estrangeiras

Gabi Gutierrez
fonte

Com a frota renovada, as locadoras especulam que as próximas semanas também tenham procura de veículos (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Com o início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), Belém já sente os efeitos da movimentação de milhares de visitantes vindos de diferentes partes do mundo. No primeiro momento do evento, o setor de locação de veículos é um dos que mais sente o impacto positivo, impulsionado pela chegada de delegações oficiais, representantes de organizações internacionais e turistas que participam das atividades paralelas à conferência.

De acordo com Keila Leotério, supervisora comercial de uma locadora local, o aumento nas reservas foi expressivo nas últimas semanas, mas a procura continua crescendo mesmo com o evento já em andamento.

“Aumentou bastante a demanda, mas não era o que a gente esperava. Agora é que as pessoas estão se movimentando, confirmando as reservas que haviam feito de forma preliminar”, explica.

A empresa estima que entre 20% e 25% da frota esteja comprometida entre os dias 10 e 21 de novembro, podendo chegar a 30%. Para atender aos visitantes estrangeiros, o serviço foi adaptado para aceitar pagamentos em diferentes moedas e garantir mais praticidade. “Nossos carros são novos e estamos com valores ajustados para este momento, acompanhando o que outras locadoras regionais estão praticando”, afirma Keila.

Keila ainda diz que o empreendimento espera uma demanda grande nos próximos dias. "Observamos muita procura nessa semana, pros próximos dias. E devem deixar ainda mais pra cima da data. Não são só os brasileiros que deixam pra cima da hora", observou. 

Entre as redes nacionais, a movimentação também é intensa. O diretor nacional de uma dessas locadoras, Jamyl Jarrus, explica que a empresa, credenciada oficialmente pela organização da conferência, se preparou ao longo dos últimos meses para a chegada desse momento.

“Nós fizemos investimentos importantes, como uma nova estrutura de loja para receber clientes brasileiros e estrangeiros, e reforçamos a frota da cidade, que cresceu mais de 70% neste período”, afirma.

Além dos veículos de entrada, a locadora também trouxe para Belém carros de luxo, caminhonetes 4x4 e automóveis blindados, voltados para atender delegações e autoridades internacionais.

“O mix de carros que levamos para Belém atende a todos os perfis, desde o turista comum até quem precisa de uma logística especial”, diz Jarrus.

O aumento da demanda também gerou impacto positivo no mercado de trabalho local. A empresa ampliou em mais de 40% o número de colaboradores, com reforço especial em profissionais que falam inglês e espanhol.

“A COP 30 é um evento de alcance mundial, e nós nos preparamos para receber bem todos os públicos. Reforçamos nossas equipes e estruturas porque sabemos que o legado vai além dos dias de conferência”, completa o diretor.

Para o setor, o cenário é de otimismo. Com a COP 30 consolidando Belém como uma vitrine global, a expectativa é de que o fluxo de visitantes e o fortalecimento da infraestrutura turística mantenham o ritmo de crescimento mesmo após o encerramento do evento.

“Acreditamos que Belém pode se tornar um hub turístico depois da COP, com o aumento das rotas aéreas, da rede hoteleira e da procura por locação de veículos. Esse é um ganho que fica para a cidade”, conclui Jarrus.

