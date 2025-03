Senadores aprovam criação de subcomissão para acompanhar preparativos da COP 30

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado aprovou na manhã desta terça-feira (11) a criação de uma subcomissão temporária para acompanhar preparativos para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em novembro deste ano, em Belém. A proposta foi apresentada pela vice-presidente da CMA, senadora Leila Barros (PDT-DF). Na mesma reunião deliberativa - a primeira do ano realizada pela Comissão - foi aprovado o convite para que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para falar ao colegiado sobre as metas e as prioridades da pasta para 2025, incluindo os preparativos para a COP.

Segundo informações divulgadas pela Agência Senado, a subcomissão criada para acompanhar o planejamento para a realização da Conferência do Clima na capital paraense será composta por sete membros e igual número de suplentes. O grupo deverá fazer um “acompanhamento qualificado e contínuo das ações de planejamento, infraestrutura e logística, bem como dos esforços para garantir que as discussões que antecedem o evento reflitam as expectativas e os interesses do Brasil e da comunidade internacional”, confirme o requerimento aprovado.

"Diante da magnitude e complexidade dos desafios que envolvem a realização de um evento dessa relevância, é fundamental que o Senado Federal atue de forma proativa, garantindo que o Brasil desempenhe um papel exemplar como anfitrião e como líder nas negociações climáticas", justificou a senadora Leila Barros.

O senador do Pará Beto Faro (PT) subscreveu o requerimento. "Nós estamos muito próximos da COP 30. (...) É um momento extremamente importante para o debate dessas questões climáticas no mundo e para o Brasil que o recepciona", argumentou.

Já o convite à Marina Silva foi proposto pelo presidente da CMA, senador Fabiano Contarato (PT-ES). Para ele, a presença da ministra na Comissão oferece uma oportunidade essencial para serem apresentados os planos e avanços do ministério e esclarecidos à sociedade os desafios enfrentados na implementação das políticas públicas voltadas à preservação ambiental.

Contarato lembrou também sobre a participação do Brasil na COP 30, o que, para ele, reforça o papel do país como protagonista nas discussões globais sobre clima e sustentabilidade e destaca a necessidade de ações coletivas para mitigar os efeitos do aquecimento global.

"As metas e prioridades do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para 2025 estarão alinhadas com esses objetivos, visando implementar soluções inovadoras para enfrentar os desafios ambientais. A participação do Brasil na COP 30, em 2025, representa um marco importante nesse contexto, reforçando o papel do país como protagonista nas discussões globais sobre clima e sustentabilidade, além de destacar a necessidade de ações coletivas para mitigar os efeitos do aquecimento global", argumentou.