Sem cortes imediatos das emissões, aquecimento global tem projeções perigosas, afirma ministro

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destaca que é preciso encarar os desafios climáticos com honestidade

Valéria Nascimento
Em Belém, presidente Lula se reúne com autoridades, como Ursula Leyen, presidenta da Comissão Europeia, na companhia do ministro Mauro Vieira (Foto Ricardo Stuckert)

Em Belém, na noite desta quarta-feira (5), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez uma síntese dos compromissos que devem ser assumidos pelos líderes mundiais tanto na Cúpula dos Líderes, que inicia nesta quinta-feira (6), quanto na COP30, a partir da segunda-feira (10).

Ele destacou que nas agendas em Belém, a exemplo desta quarta-feira (5), em que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com  chefes de estados e representantes de organismos internacionais – a exemplo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen – Lula tem reiterado em todos os seus encontros, que agora é o momento de ação.

"A COP 30 é a COP da verdade, passar da fase de negociação das regras para a implementação, e será um momento dos líderes globais encararem com honestidade o desafio da mudança do clima. A realidade impõe respostas mais fortes e rápidas", destacou Mauro Vieira.

Metas climáticas reduzem apenas ligeiramente as projeções perigosas de aquecimento global

O ministro acrescentou: "Um bom exemplo é que ontem, (terça-feira, 4), foi publicado o Relatório sobre a Lacuna de Emissões 2025: Fora da Meta do PNUMA, mostrando que mesmo no cenário de implementação total das novas metas climáticas já apresentadas por 64 países, o planeta ainda caminha para um aquecimento entre 2,3ºC e 2,5º₢  até o final do século 21, muito acima, portanto, do limite de 1,5ºC, estabelecido no Acordo de Paris (assinado em dezembro de 2015)".

O relatório citado aponta que as projeções de aquecimento global ao longo deste século, com base na implementação total das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), são agora de 2,3-2,5°C, em comparação com 2,6-2,8°C no relatório do ano passado. A implementação apenas das políticas atuais levaria a até 2,8°C de aquecimento, em comparação com 3,1°C no ano passado.

”Os cientistas têm alertado que sem cortes imediatos e coordenados das emissões, o aquecimento global pode ultrapassar 1,7°C já na década de 2030, agravando os desastres climáticos e as desigualdades. O Brasil assumiu este forte compromisso com a ação climática no terceiro mandato do presidente Lula. Este tema tem sido prioridade na nossa política externa, mas não é um desafio que o Brasil possa vencer sozinho. A resposta precisa ser um esforço coletivo da comunidade internacional”, enfatizou Vieira.

