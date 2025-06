Secretário para COP30 diz que governo quer diárias a US$ 100, ou seja, R$ 548

Nesta quinta-feira (19), o secretário extraordinário para a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), Valter Correia, afirmou que o governo federal trabalha para garantir diárias de hotel a até 100 dólares para o evento, isto é, 548 reais e 71 centavos, na conversão atual entre as moedas. A COP 30 serrá em Belém em novembro deste ano.

Valter Correia disse, também, que o Executivo não pensa em intervir de forma direta no mercado imobiliário, mas atua, por meio do Ministério da Justiça, para apurar abusos de preços. Ele deu declarações durante uma entrevista a jornalistas em Bonn, na Alemanha, onde participa da 62ª sessão dos Órgãos Subsidiários da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima).

O secretário afirmou que o governo já controla algumas estruturas, como a “Vila Líderes”, com 405 quartos sob administração pública, e negocia também cabines em navios para oferecer hospedagens acessíveis. O Brasil também já contratou a empresa Bnetwork para ser a plataforma oficial de hospedagem da COP30, mas a ferramenta ainda não está pronta.

“Já temos uma boa quantidade e vamos conseguir o número suficiente para permitir a participação das delegações”, afirmou Correia. Apesar da pressão por valores mais baixos, ele descartou requisição de leitos. “Intervenção direta não foi em nenhum momento cogitada”, disse.

Valter Correia disse que o governo pediu à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) dados sobre preços de hospedagem nos últimos anos, em eventos como o Círio de Nazaré, e contratos já fechados para a COP. Contudo, ele afirmou que, mesmo com possíveis irregularidades, punições como multas ou fechamento de estabelecimentos não devem ser feitas antes do evento.

A entrevista a jornalistas se deu depois de uma sessão sobre logística da COP30, focada em infraestrutura, hospedagem, credenciamento, transporte e outros preparativos para a conferência que será em Belém.

Estado do Pará

A entrevista de Valter Correia aconteceu após o governador Helder Barbalho dizer que “sem dúvida há preços abusivos” sendo praticados por hotéis para o período da COP30. O governador tem cobrado a entrega, por parte do governo federal, de 4 navios que devem oferecer cerca de 4.700 leitos.

Até então, das 50.554 hospedagens planejadas pelo Estado, só 14.091 serão em hotéis tradicionais. O total equivale a 28% do total de leitos idealizados pelo governo estadual.