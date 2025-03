Sebrae lança programa para preparar gastronomia para a COP 30

O Sebrae no Pará lança nesta segunda-feira (17), na Estação das Docas, em Belém, o programa Prepara Gastronomia COP 30, iniciativa que visa preparar pequenos negócios do setor de alimentos e bebidas para a Conferência do Clima (COP 30), prevista para novembro deste ano na capital paraense.

O evento é destinado a proprietários de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias e cafeterias. As inscrições podem ser feitas gratuitamente na loja virtual do Sebrae/PA.

“O Prepara Gastronomia marca mais uma importante iniciativa do Sebrae para apoiar o empreendedor que vai participar da COP 30. Potencializando, a culinária paraense, já conhecida no mundo todo como referência criativa, seja pela sua explosão de sabores, mas também, pela influência ancestral da fauna e da flora amazônica presente nos nossos pratos”, destaca o diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Durante a programação, serão oferecidos consultorias, cursos, oficinas, mentorias e orientações técnicas para impulsionar os negócios do setor. Ao todo, 260 vagas estarão disponíveis nesta primeira etapa do programa, com subsídio de 90% para empresas registradas formalmente.

As empresas participantes receberão acompanhamento técnico por até seis meses.

Desde o início dos preparativos para a COP30, o Sebrae no Pará já realizou 23.787 atendimentos a empresas do segmento de alimentos e bebidas na região metropolitana, sendo mais de nove mil atendimentos realizados em Belém.

O lançamento do programa Prepara Gastronomia COP30 acontece às 13h, na Estação das Docas, com palestras realizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)