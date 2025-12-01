Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right Redescobrindo o Mundo chevron right

Soluções marinhas nos planos climáticos

Brasil e França anunciam Força-Tarefa Oceânica e novos países aderem esforço global pelo oceano

fonte

17 países já se comprometeram a incorporar o oceano em seus planos climáticos (Foto: Rafa Neddermeyer COP30)

Uma Força-Tarefa Oceânica, liderada por Brasil e França, foi anunciada na COP 30 para integrar os oceanos em um mecanismo global. O objetivo é acelerar a inclusão de soluções marinhas nos planos climáticos nacionais e dar continuidade ao Desafio das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) Azuis, que incentiva metas de proteção oceânica nas NDCs dos países.

Na reunião ministerial, também foi divulgado o Pacote Azul da Agenda de Ação, integrando o oceano de forma estrutural à agenda climática. No total, 17 países, incluindo Brasil e França, já se comprometeram a incorporar o oceano em seus planos climáticos. Seis novos países (Bélgica, Camboja, Canadá, Indonésia, Portugal e Singapura) aderiram ao Desafio, ampliando a coalizão que já contava com Austrália, Fiji, Quênia, México, Palau, República das Seychelles, Chile, Madagascar e Reino Unido.

O secretário nacional de Mudança do Clima do Brasil, Aloisio de Melo, destacou que a NDC brasileira incluiu, pela primeira vez, soluções baseadas no oceano, como o ProManguezal e o ProCoral. “Essas medidas refletem nossa convicção de que o oceano deve ser plenamente reconhecido como um pilar da ambição climática global”, afirmou.

A diretora-executiva da Plataforma Oceano e Clima, Loreley Picourt, afirmou que a união transformará o Desafio em Força-Tarefa de implementação, servindo o Pacote Azul como um roteiro para a ação concreta no terreno.

O Desafio das NDCs Azuis compromete as nações a reduzir as emissões e impulsionar a resiliência climática com soluções oceânicas, buscando benefícios para a natureza e as populações. A nova NDC do Brasil, com metas para 2035, inclui um capítulo sobre oceano e zona costeira, prevendo a elaboração do Planejamento Espacial Marinho (PEM) até 2030, o Gerenciamento Integrado da Zona Costeira, e a implementação de programas como o ProManguezal e o ProCoral.

O prefeito de Augusto Corrêa (PA), Francisco de Oliveira, presente no evento, ressaltou a importância de proteger os manguezais da Amazônia, que absorvem mais carbono que a floresta de terra firme, e a necessidade de financiamento para que os líderes e comunidades locais executem os serviços de proteção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

soluçõesmarinhas

planosclimaticos

oliberal

redescobrindo o mundo
Redescobrindo o Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda