Saúde em pauta: plano do Governo Federal visa fortalecer a adaptação do setor às mudanças climáticas

Documento conta com ações para os países lidarem com os efeitos já sentidos da mudança do clima

fonte

Alexandre Padilha, Ministro da Saúde: “é tempo de passar da reflexão para a ação conjunta” (Rafa Neddermeyer/COP30)

No dia 13 de novembro, o Brasil lançou o Plano de Ação em Saúde de Belém para a adaptação do setor da saúde às mudanças do clima, o primeiro documento internacional de adaptação climática dedicado à saúde. O documento conta com ações para os países lidarem com os efeitos já sentidos da mudança do clima, que põe em risco, principalmente, as populações em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a presidente da COP 30, Ana Toni, o plano coloca o Brasil à frente da discussão sobre saúde e mudança do clima. “Sim, no Brasil temos o Sistema Único de Saúde (SUS) e trazer o SUS para o coração da COP traz o tema de saúde como prioridade. Já temos 80 países e parceiros internacionais fazendo parte
deste Plano de Ação e isso é fundamental para trazer novos passos”, disse.

Para o ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuiu ao Brasil a missão de fazer da COP30 a conferência da implementação e da verdade. “A resposta do Brasil é clara: é tempo de passar da reflexão para a ação conjunta. Diante de um clima já alterado, não nos resta alternativa
senão governos e políticas públicas para nos adaptarmos e enfrentarmos a mudança do clima”, explicou.

O plano é composto pelas seguintes linhas de ação: vigilância e monitoramento; políticas, estratégias e fortalecimento de capacidades baseados em evidências; e inovação, produção e saúde digital. A operação será coordenada em colaboração com a Aliança para Ação Transformadora em Clima e Saúde (ATACH), sob supervisão da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“A adaptação deve ser tratada com a mesma seriedade e compromisso político que a mitigação. Para muitos países, adaptar-se é uma questão de sobrevivência imediata”, disse o ministro sobre o plano que prevê ações concretas para lidar com eventos extremos, como chuvas, enchentes e secas.

