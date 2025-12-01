R$124 milhões para 19 projetos de recuperação de territórios indígenas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) divulgaram, na COP 30, o resultado da terceira seleção pública de propostas apoiadas pela iniciativa Restaura Amazônia, que conta com R$ 450 milhões do Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES em parceria com o MMA.

Nesse terceiro bloco de editais, foram selecionados 19 projetos

de apoio à restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva da restauração em terras indígenas na Amazônia Legal, somando mais de 3,3 mil hectares em 26 Terras Indígenas na região do Arco da Restauração, distribuídas pelos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Pará eMaranhão. O Restaura Amazônia representa um dos maiores esforços de restauração ecológica já realizados no país.

“Quando a gente fala em restauração de florestas, a gente tá falando da reposição da floresta, que foi subtraída desses territórios por invasores, seja com uma restauração produtiva, para gerar renda, para ter mais segurança alimentar, para ter mais resiliência desses territórios ou uma restauração ecológica para que a gente passe esse saber ancestral de cultivar a floresta”, afirmou o Superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES, Nabil Kadri.

Juntas, as 19 propostas receberão R$123,6 milhões de apoio do Fundo Amazônia para restaurar uma área total de 3.380 hectares. “Esses recursos e ações, diretamente do Fundo Amazônia, são uma prestação de contas à sociedade brasileira e o resultado do trabalho, do esforço dos servidores, de povos e comunidades tradicionais, do combate ao desmatamento”, comemorou Edel Moraes, Secretária Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável (SNPCT) do MMA.