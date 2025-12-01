Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right Redescobrindo o Mundo chevron right

Navegar é preciso: barqueata em Belém marca protesto da Cúpula dos Povos durante a COP30

Ao longo do trajeto, embarcações exibiram faixas, cartazes e objetos rituais criticando o que chamam de “falsas soluções climáticas”

fonte

Resistir é urgente: barqueata histórica nos rios de Belém (Hermes Caruzo/COP30)

Mais de 200 embarcações tomaram os rios que cortam Belém na manhã de 12 de novembro de 2025, em uma barqueata que abriu oficialmente a Cúpula dos Povos, evento paralelo à COP 30. A mobilização reuniu povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas e indígenas em um ato que buscou dar visibilidade às pautas de justiça climática.

A concentração ocorreu na Universidade Federal do Pará (UFPA), de onde os participantes seguiram pelo rio Guamá até a Baía do Guajará. O percurso terminou na Vila da Barca, comunidade marcada pela falta de saneamento básico e escolhida como símbolo das desigualdades socioambientais da capital.

Ao longo do trajeto, embarcações exibiram faixas, cartazes e objetos rituais criticando o que chamam de “falsas soluções climáticas” e defendendo uma transição energética que considere os conhecimentos de comunidades ancestrais. Os organizadores estimam a participação de cerca de 5 mil pessoas, vindas de
mais de 60 países.

Representantes de diversos povos indígenas — entre eles Kayapó, Munduruku, Tupinambá e Borari — além de quilombolas, agricultores, pescadores ribeirinhos, trabalhadores sem-terra e movimentos urbanos integraram
o ato. A presença de lideranças da Caravana da Resposta, como o Cacique Raoni, ampliou o peso político da manifestação.

As reivindicações incluíram a demarcação de terras indígenas, a proteção das águas e dos modos de vida ribeirinhos, além de mecanismos de financiamento climático mais equitativos. Os manifestantes também criticaram projetos de infraestrutura, expansão do agronegócio e iniciativas de exploração de recursos naturais na Amazônia, apontados como ameaças aos territórios tradicionais.

Para os organizadores, a barqueata evidenciou as contradições entre a agenda oficial da COP 30 e as demandas das populações mais vulneráveis aos impactos climáticos. Enquanto as negociações ocorrem em espaços diplomáticos, movimentos populares reafirmam modelos alternativos de cuidado com a floresta e seus povos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

Barqueata da Cúpula dos Povos

oliberal

redescobrindo o mundo
Redescobrindo o Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda