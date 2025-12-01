Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right Redescobrindo o Mundo chevron right

Futuro ativista: COP30 apresentou resultados mais significativos para a juventude

Juventude acompanha os debates na COP 30 e a elaboração dos textos que incluem as novas gerações no processo de mudança climátic

Ize Sena
fonte

Marcele Oliveira, Jovem Campeã do Clima da COP 30, amplificou as vozes da juventude na capital do Pará (Ricardo Stuckert/PR)

Seja nos espaços oficiais da Blue zone ou nos corredores da Green Zone, a voz da juventude ecoou e mostrou que as futuras gerações têm um papel fundamental no combate às crises climáticas. Tanto que os textos finais da COP de Belém trouxeram um resultado mais significativo para proteger esse público e apresentam diretrizes sobre o que os países devem fazer para garantir um meio ambiente habitável para as futuras gerações.

Na pauta de Transição Justa, por exemplo, os negociadores reconheceram a importância da participação significativa de adolescentes e o papel do sistema educacional para garantir a transição para uma economia de
baixo carbono.

Pela primeira vez na história, o documento do Mutirão Global - texto final da Presidência da Conferência - afirma a determinação dos países em “proteger o sistema climático para as gerações presentes e futuras, levando em conta a importância da equidade intergeracional para crianças e jovens”.

“A COP 30 representa para as juventudes do Brasil e do mundo a possibilidade de ver o nosso futuro não ser um futuro de destruição e sim um futuro de proteção e de regeneração. Quando a gente fala de enchente, por  exemplo, a gente está falando de pessoas que vão dormir ao som da chuva e pessoas que vão ter que lidar no dia seguinte após ter perdido a casa. A gente quer que as decisões internacionais tenham um impacto para a proteção da floresta, para proteção das pessoas que protegem a floresta e que a gente consiga desenvolver uma economia que de fato represente algo para nossa geração”, destaca a ativista Marcele Oliveira.

Marcele foi a Jovem Campeã do Clima da COP 30. O cargo foi criado na COP de Dubai, e na edição deste ano a carioca de Realengo, bairro da periferia do Rio de Janeiro, esteve na capital do Pará para amplificar as vozes da juventude sobre o clima.

A voz de Marcelle se une à de outro jovem ativista que teve lugar de destaque na COP 30. João Victor da Costa da Silva, o João do Clima, foi nomeado durante a Conferência como o novo integrante da rede global de jovens ativistas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Aos 16 anos, o morador da Ilha de Caratateua, em Belém, passa a representar o Brasil ao lado de outros quatro adolescentes e jovens na mobilização da sociedade. “Isso representa muito para mim. A juventude em si precisa estar incluída nos acordos, nas negociações. Nós precisamos ocupar esses espaços como geração mais afetada pela crise climática”, afirmou João do Clima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

futuroativista

oliberal

redescobrindo o mundo
Redescobrindo o Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda