Crédito verde impulsiona negócios

O crédito verde é uma iniciativa que oferece linhas de financiamento por bancos, cooperativas e instituições financeiras para apoiar projetos e atividades que tenham impacto ambiental positivo, como, por exemplo, reflorestamento, eficiência energética e agropecuária sustentável.

Com o avanço das mudanças climáticas, o financiamento baseado em critérios ambientais se tornou ainda mais estratégico. Este ano, com a realização da COP 30, em Belém, o tema recebe destaque. No Pará, a Cooperativa dos Educadores Autônomos de Castanhal (CEAC), localizada no nordeste do estado, precisou contrair esse tipo de financiamento.

Kátia Santos, presidente da Ceac, celebra o passo importante rumo à autossuficiência energética e à preservação do meio ambienteda instituição, . (Alpha Energia/ CEAC)

“O crédito verde foi essencial para a implantação do sistema de placas solares. Não apenas reduziu significativamente os custos com energia elétrica, como também reafirmou nosso compromisso com práticas ambientalmente responsáveis. Conseguimos dar um passo importante rumo à autossuficiência energética e à preservação do meio ambiente”, explica a presidente da instituição, Kátia Santos.

Além do uso de energia solar, a cooperativa adota outras práticas como o incentivo à redução de resíduos, economia de papel, reaproveitamento de materiais e ações de conscientização ambiental junto a cooperados, alunos e a comunidade.

Resultados

Somente no Pará, até março deste ano, o saldo da carteira de crédito do Sicredi - umas das instituições que oferecem a linha sustentável - acumulou a marca de R$ 123 milhões, que corresponde a 3.039 operações de crédito. Ainda de acordo com a instituição financeira, no primeiro trimestre de 2025, o volume de recursos concedidos já alcança a marca de R$ 6,1 milhões, em 109 operações realizadas no estado.

Diretor executivo do Sicredi Norte, Cleomar Abreu aponta crescimento em crédito sustentável (Divulgação/ Sicredi Norte)

“Esses dados mostram o contínuo compromisso em apoiar a adoção de energia solar, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e econômica, e refletem a busca dos nossos associados por investir cada vez mais em economia renovável na nossa região”, explica Cleomar Abreu, diretor executivo do Sicredi Norte.

As soluções incluem o financiamento de outras atividades como sistemas de produção baseados em energias renováveis, gestão de resíduos, agricultura orgânica e tratamento de água; além de crédito para a produção agropecuária com características sustentáveis, como a agricultura de baixa emissão de carbono, e o crédito para energia renovável, para aquisição de equipamentos e tecnologia para captação de energia solar, geração de energia elétrica limpa, entre outros.