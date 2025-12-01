Capa Jornal Amazônia
Carne baixo carbono: protocolo lançado na COP 30 é referência em produção pecuária sustentável

Protocolo reúne critérios técnicos e indicadores de desempenho que permitem monitorar e certificar fazendas comprometidas com sistemas de intensificação sustentável

Paloma Lobato
fonte

Critérios técnicos serão adotados para certificar propriedades que adotam manejo sustentável (Gesival Nogueira/Ato Press AE)

O Protocolo Carne Baixo Carbono (CBC) marca um novo passo na valorização de produtores que adotam práticas agropecuárias voltadas à redução das emissões de gases de efeito estufa. A certificação reconhece propriedades que conciliam produtividade com conservação ambiental, atestando a adoção de técnicas capazes de diminuir o impacto climático da pecuária.

Criado pela Embrapa em parceria com a MBRF e com apoio da ONG Amigos da Terra - Amazônia Brasileira, o protocolo reúne critérios técnicos e indicadores de desempenho que permitem monitorar e certificar fazendas comprometidas com sistemas de intensificação sustentável. Entre eles estão a integração lavoura-pecuária (ILP), pastagens de alto desempenho, recuperação de áreas degradadas e manejo eficiente do solo e da água.

Essas práticas aumentam a capacidade de captura de carbono no solo e na vegetação, ampliam a eficiência no uso da terra e reduzem a necessidade de abertura de novas áreas com vegetação nativa. 

“Apoiamos iniciativas como esta que aceleram a adoção de tecnologias de baixo carbono previstas no Plano ABC+, política do governo brasileiro para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O protocolo CBC é um pacote técnico muito completo e ganha ainda mais relevância com esta certificação”, explica a analista de cadeias agropecuárias da Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, Natália Grossi.

A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, destaca que “a parceria entre a Embrapa e a MBRF para o desenvolvimento da Carne Baixo Carbono representa um marco na consolidação de uma pecuária mais sustentável e alinhada aos desafios climáticos globais. Essa certificação é resultado direto da ciência aplicada ao campo e da união entre o setor público e o setor privado em torno de um mesmo propósito: produzir mais, com 
menor impacto ambiental”.

A expectativa é que o Selo Carne Baixo Carbono se consolide como um marco na transição para uma pecuária de menor impacto climático e que a iniciativa contribua de forma efetiva para as metas de descarbonização estabelecidas pelo Brasil no Acordo de Paris.

