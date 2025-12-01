Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right Redescobrindo o Mundo chevron right

Agricultura de baixo carbono

Técnica tem adotado medidas para minimizar os efeitos que os Gases do Efeito Estufa (GEE) causam no planeta

Ana Paula Gama
fonte

Plantações com redução de emissão de gases garantem segurança alimentar ao consumidor (Divulgação)

A agropecuária de baixo carbono trata-se de medidas que têm o objetivo de reduzir ou minimizar a emissão de gases de efeito estufa na produção rural. Um estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estimou, em março de 2025, o valor do carbono emitido pela agropecuária brasileira em torno de US$ 11,54 por tonelada de CO2 equivalente, um valor que embaça políticas de sustentabilidade no setor.

No Brasil, a agropecuária é um dos setores com maior emissão, com destaque para a pecuária, que respondeu por uma parcela significativa do total em 2024. De acordo com o agricultor Ernesto Katsunori Suzuki, o Pará enfrenta alguns desafios relacionados à redução de emissão de carbono.

“Os desafios são a máxima difusão dentre os agricultores nas práticas, na expansão dos cultivos sustentáveis como modelos SAFTA, que fixam carbonos de forma equilibrada aproximando-se da floresta”, afirma o agricultor que, cultiva cacau de maneira sustentável na região de Tomé-Açu.

“Cultivamos em Sistemas Agroflorestais de Tomé-Açu (SAFTA), que propicia segurança alimentar e receita desde o primeiro ano e de forma eterna na mesma área com culturas de ciclos curtos médios e longos, sendo renovados a cada 25 anos, se considerarmos um SAFTA com dendê como cultura principal”, ressalta Ernesto Katsunori.

Práticas

Vale destacar que as práticas sustentáveis podem focar também na conservação do solo e na redução do uso de combustíveis fósseis. Sendo assim, existem diferentes técnicas para atingir esses objetivos, são elas:

- Recuperação de pastagens degradadas, por meio de semeadura e adubação. Isso auxilia a capturar carbono no solo;

- Integração entre sistemas de lavoura, pecuária e floresta, conhecido como ILPF;

- Prática de plantio direto, que minimiza o reviramento do solo para conservá-lo. Vale pontuar que o material orgânico de safras anteriores é reaproveitado como adubo;

- Sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs. É uma forma de ocupar o espaço com diferentes espécies de plantas, favorecendo a conservação do solo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

agricultura

carbono

oliberal

redescobrindo o mundo
Redescobrindo o Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda