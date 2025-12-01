Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right Redescobrindo o Mundo chevron right

A agenda climática em pauta nas salas de aula

Temas como efeito estufa, justiça climática e racismo ambiental estão inseridos no kit entregue pelo Observatório do Clima aos estudantes

Ize Sena - especial para O Liberal
fonte

Kit é composto por cartazes, adesivos, bottons, almanaque e álbum de figurinhas (Fotos/Divulgação)

Se nas salas de negociação da 30 a Conferência do Clima da ONU (COP30), a temperatura das discussões subiu, é nas salas de aula que a verdadeira transformação em favor do meio ambiente está apenas começando. Pois é lá que se aprende conceitos como efeito estufa, justiça climática e racismo ambiental.

E no lugar de livros sobre a densa temática do clima, um método diferente de aprendizado: cartazes, adesivos, bottons, um almanaque e até mesmo um álbum de figurinhas. Tudo isso integra o material didático que faz parte do projeto “Estação Central da COP”.

A iniciativa é do Observatório do Clima (OC), a principal rede da sociedade civil brasileira na agenda ambiental, que oferece, nas versões on-line e impressa, um kit gratuito com materiais formativos, produzidos por especialistas no tema. O projeto tira o complexo debate climático dos gabinetes e o leva para o dia a dia das escolas, com a proposta de apoiar a aprendizagem, fomentar o debate sobre as questões socioambientais e formar a nova geração de protagonistas ambientais do país.

image Material didático colabora com aprendizado de estudantes da capital paraense (Divulgação)

Na prática, a “Estação Central da COP” é um convite para que educadores de todo o Brasil incentivem os estudantes, sobretudo dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio, a transformar as escolas e espaços educativos em um espaço de informação, formação e debate sobre a COP 30 e as mudanças do clima.

image O almanaque do clima é um guia didático (Divulgação)

Aluno da 3a série do ensino médio da Escola Salesiano, João Martins, de 17 anos, já entende o significado de estudar essa temática. “Os materiais mostram a importância da COP 30 e conscientizam ainda mais os alunos sobre o evento no nosso estado. É muito importante, pois complementa o que já utilizamos na escola”, afirma.

image Guia de informações acessível ao público (Divulgação)

“Receber este material é essencial para podermos aprofundar as discussões sobre mudanças climáticas e a COP 30, acrescentou o estudante André Luz, também de 17 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

racismoambiental

efeitoestufa

oliberal

redescobrindo o mundo
Redescobrindo o Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda