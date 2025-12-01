A agenda climática em pauta nas salas de aula

Se nas salas de negociação da 30 a Conferência do Clima da ONU (COP30), a temperatura das discussões subiu, é nas salas de aula que a verdadeira transformação em favor do meio ambiente está apenas começando. Pois é lá que se aprende conceitos como efeito estufa, justiça climática e racismo ambiental.

E no lugar de livros sobre a densa temática do clima, um método diferente de aprendizado: cartazes, adesivos, bottons, um almanaque e até mesmo um álbum de figurinhas. Tudo isso integra o material didático que faz parte do projeto “Estação Central da COP”.

A iniciativa é do Observatório do Clima (OC), a principal rede da sociedade civil brasileira na agenda ambiental, que oferece, nas versões on-line e impressa, um kit gratuito com materiais formativos, produzidos por especialistas no tema. O projeto tira o complexo debate climático dos gabinetes e o leva para o dia a dia das escolas, com a proposta de apoiar a aprendizagem, fomentar o debate sobre as questões socioambientais e formar a nova geração de protagonistas ambientais do país.

Material didático colabora com aprendizado de estudantes da capital paraense (Divulgação)

Na prática, a “Estação Central da COP” é um convite para que educadores de todo o Brasil incentivem os estudantes, sobretudo dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio, a transformar as escolas e espaços educativos em um espaço de informação, formação e debate sobre a COP 30 e as mudanças do clima.

O almanaque do clima é um guia didático (Divulgação)

Aluno da 3a série do ensino médio da Escola Salesiano, João Martins, de 17 anos, já entende o significado de estudar essa temática. “Os materiais mostram a importância da COP 30 e conscientizam ainda mais os alunos sobre o evento no nosso estado. É muito importante, pois complementa o que já utilizamos na escola”, afirma.

Guia de informações acessível ao público (Divulgação)

“Receber este material é essencial para podermos aprofundar as discussões sobre mudanças climáticas e a COP 30, acrescentou o estudante André Luz, também de 17 anos.