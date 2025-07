Profissão Repórter mostra os preparativos para a COP 30 em Belém nesta terça-feira (29)

A menos de quatro meses da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), Belém será destaque na edição desta terça-feira (29/07) do programa Profissão Repórter, da TV Globo. A equipe do jornalista Caco Barcellos esteve na capital paraense para acompanhar os preparativos da cidade que vai sediar o evento, marcado para novembro de 2025.

A reportagem especial, que vai ao ar por volta das 23h45, logo após o reality "Chef de Alto Nível", vai mostrar o andamento das obras de infraestrutura, além de conversar com moradores e empreendedores que já se organizam para o evento.

De acordo com a prévia divulgada do episódio, a repórter Mayara Teixeira e a repórter cinematográfica Talita Marchiori entrevistaram operários que estavam desempregados antes do início das obras de infraestrutura para a COP. O programa também apresenta o caso de uma empreendedora paraense que reformou a própria casa para receber turistas. Atualmente, ela aluga quartos por R$ 350 a diária, mas já se prepara para cobrar até R$ 6 mil durante o evento.

Os repórteres André Neves Sampaio e Júlio Molica também circularam por diferentes bairros da cidade para ouvir opiniões da população sobre o ritmo das obras e as expectativas com o legado da COP 30.

Confira a prévia divulgada da reportagem:

Quando e onde assistir?

O Profissão Repórter vai ao ar nesta terça-feira (29/07), logo após o Chef de Alto Nível, por volta das 23h45, na TV Globo. O programa é apresentado por Caco Barcellos e traz reportagens especiais produzidas por jovens jornalistas.

O programa também está disponível no Globoplay, plataforma de streaming da Globo. Para acompanhar, basta ter uma conta gratuita.