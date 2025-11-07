Presidente Lula tem reunião bilateral com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se nesta sexta-feira, 7 de novembro, com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, na Cúpula de Líderes de Belém (PA), que antecede a COP30.

Lula agradeceu o anúncio de contribuição no valor de um milhão de euros por parte de Portugal ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). O primeiro-ministro Montenegro elogiou a iniciativa e comprometeu-se a divulgá-la. Ambos discutiram, ademais, o fortalecimento da parceria em matéria de combate a incêndios florestais, problema que também afeta Portugal.

O primeiro-ministro Montenegro reafirmou o apoio português à conclusão do Acordo MERCOSUL-União Europeia. Ao agradecer o respaldo, Lula destacou o caráter estratégico do acordo para as duas regiões e transmitiu sua expectativa de firmá-lo em dezembro.

Sobre a agenda bilateral, o primeiro-ministro português expressou interesse em aproximar as indústrias de defesa brasileira e portuguesa, à luz da decisão dos países europeus de ampliarem o percentual de seus orçamentos destinado a esse setor. Os dois mandatários também abordaram as recentes mudanças na legislação migratória portuguesa e suas repercussões sobre a comunidade brasileira.

Ao recordar a celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, o primeiro-ministro português convidou o presidente Lula a realizar visita ao país em abril de 2026.