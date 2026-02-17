Presidência da COP 30 defende aceleração da implementação climática em evento em Mumbai

A participação da Presidência da COP 30 na Mumbai Climate Week (17 a 19 de fevereiro de 2026) reforça o chamado para que o multilateralismo climático opere em duas velocidades complementares: preservando o consenso como base de legitimidade e do direito internacional, ao mesmo tempo em que acelera a implementação por meio de coalizões capazes de mobilizar financiamento, implementar soluções e ampliar sua escala. O engajamento dá continuidade aos avanços da COP 30 e fortalece o impulso rumo à COP 31, aprofundando o alinhamento entre governos e atores não estatais em torno de uma agenda focada na implementação.

O evento ocorre na sequência de reuniões recentes em Istambul entre as Presidências da COP30 e da COP31, que reforçaram a coordenação e a cooperação entre as equipes. A COP 31 será realizada em Antália, Turquia, de 9 a 20 de novembro de 2026, sob a presidência de Murat Kurum, Ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudança do Clima da Turquia. Ao longo de 2026, a Presidência da COP30 trabalhará em estreita colaboração com o presidente-designado Kurum; com os Campeões Climáticos de Alto Nível — Dan Ioschpe (COP30) e Samed Ağırbaş (COP31); e com Chris Bowen, Ministro de Mudança do Clima e Energia da Austrália, que presidirá as negociações da COP31. O objetivo é dar continuidade aos resultados alcançados em Belém (PA) e acelerar o progresso coletivo no âmbito do Acordo de Paris.

Na programação em Mumbai, a Presidência da COP 30 coorganizará a sessão “Road from COP30: Connecting Mumbai to Global Climate Action”, no dia 19 de fevereiro. Realizado em parceria com os Campeões Climáticos de Alto Nível, o Project Mumbai e a Mumbai Climate Week, o painel interativo destacará iniciativas de alto impacto lançadas na COP 30, em Belém, que vêm impulsionando a ação climática na Índia.

A sessão também abordará mecanismos inovadores lançados na COP 30 — incluindo o Acelerador de Implementação Global e a Missão 1,5°C — voltados a acelerar a entrega de soluções climáticas.

“O Acelerador Global de Implementação adotado na COP30 prioriza ações com maior potencial de escala e velocidade no combate à mudança do clima, incluindo a redução de emissões de metano e a remoção de carbono por meio de soluções baseadas na natureza”, afirmou Túlio Andrade, Diretor de Estratégia e Alinhamento da COP 30, que participa da Mumbai Climate Week.

Túlio acrescenta que, “ao elevar dimensões centrais da Agenda de Ação, o GIA apoia os países tanto no desenho quanto na implementação de suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Planos Nacionais de Adaptação (NAPs), sendo um passo importante no fortalecimento do multilateralismo por meio da entrega de resultados”.

Os Campeões Climáticos de Alto Nível seguem mobilizando empresas, instituições financeiras, cidades, estados, juventude e sociedade civil no âmbito da Agenda de Ação. A recente nomeação do novo Campeão Climático reforça esse impulso e fortalece a responsabilidade de múltiplos atores para além das salas de negociação.

“Na COP30, ocorreu uma mudança decisiva: a Agenda de Ação foi reestruturada em torno de seis eixos temáticos orientados pelas conclusões do primeiro Balanço Global (GST)”, afirmou Bruna Cerqueira, Diretora da Agenda de Ação da Presidência da COP30, que participará do evento em Mumbai e de diversas Climate Weeks ao longo de 2026.

A diretora diz ainda, que “a prioridade agora é garantir que essa arquitetura esteja enraizada nas Semanas do Clima e em outros fóruns relevantes, atuando em sinergia com o Acelerador de Implementação Global para avançar na implementação do Acordo de Paris”.

A Presidência da COP30 também incentiva as Climate Weeks a se alinharem aos resultados do primeiro GST, estruturado em seis áreas temáticas: 1) transição em energia, indústria e transportes; 2) proteção de florestas, oceanos e biodiversidade; 3) transformação da agricultura e dos sistemas alimentares; 4) fortalecimento da resiliência de cidades, infraestrutura e recursos hídricos; 5) promoção do desenvolvimento humano e social; 6) fortalecimento de meios de implementação, incluindo financiamento, tecnologia e capacitação. O objetivo é traduzir compromissos políticos em caminhos práticos para a ação.

Como o primeiro grande encontro climático de 2026, a Mumbai Climate Week representa uma oportunidade para sustentar a mobilização global e manter o ritmo da implementação rumo à COP31.