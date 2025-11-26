População é incentivada a aderir ao uso de transporte sustentável em Belém

Nesta quarta-feira (26), é comemorado o Dia Mundial do Transporte Sustentável, que busca conscientizar as pessoas a utilizarem meios de transporte mais seguros, eficientes e que causem menos impacto no meio ambiente, como bicicletas, veículos elétricos e até caminhadas. Em Belém, a COP 30 ampliou o espaço para o debate sobre mudanças climáticas, deixando um legado de sugestão de práticas que preservem o meio ambiente, como o uso de transportes sustentáveis.

Os transportes sustentáveis vão de alternativas de micromobilidade até soluções de transporte de massa. O fator importante é que o transporte ajude a reduzir as emissões de carbono e a poluição do ar, além de ser seguro e eficiente.

Esse tipo de transporte inclui bicicletas, transporte público (ônibus elétricos, metrô, trens), veículos elétricos e híbridos, patinetes, além de caminhadas.

O autônomo Pablo Damasceno vai ao trabalho e à academia de bicicleta diariamente. “Com o trânsito ruim e com a melhora na ciclovia, uso a bicicleta todos os dias”, relata.

Para ele, é um alívio optar por um transporte sustentável. “Me sinto aliviado por estar fazendo a minha parte e estar mostrando para os meus filhos a importância disso”, compartilha. “A COP veio para agregar na consciência das pessoas em usar mais a bicicleta e deixar o carro em casa”, completa, sobre o legado da COP 30 no uso de transporte sustentável.

No caso de Sidney Alves Castro, ele utiliza a bicicleta para trabalhar como vendedor de água e se sente bem ajudando o meio ambiente no caminho. “Me sinto ótimo. A bicicleta não leva combustível, eu que pedalo”, afirma.

O pedreiro André Fernandes da Silva usa a bicicleta diariamente há dois anos e defende que a COP 30 ajudou na conscientização da sociedade sobre a preservação do meio ambiente.

A infraestrutura é o maior desafio da descarbonização do transporte, afirma especialista

O especialista em trânsito Rafael Cristo explica que a transição energética na mobilidade urbana diz respeito à substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia mais limpas e renováveis, isto é, a troca do uso de veículos que funcionem a gasolina, por exemplo, por transportes que impactam menos o meio ambiente, com a redução drástica das emissões de gases poluentes.

O maior desafio da descarbonização do transporte em Belém é a infraestrutura e a capilaridade dos serviços, segundo o especialista em trânsito Rafael Cristo. “Por estar na Amazônia, é preciso fazer um investimento amplo”, afirma.

O especialista em trânsito detalha que várias iniciativas podem ser tomadas para incentivar o uso de diferentes modais de transporte. “Belém é plana e possibilita usar a ciclovia e ciclofaixa. É necessário estimular a caminhabilidade. Diminuir o tamanho das vias e aumentar as calçadas”.

Outro desafio é incentivar que a população adote o transporte público. “A gestão deve investir no transporte público sustentável, estimulando a população a utilizá-lo, além das tarifas verdes, tarifa zero e tarifas sociais”, defende.

Dia Mundial do Transporte Sustentável

Celebrado em 26 de novembro, o Dia Mundial do Transporte Sustentável foi proclamado em 2023 por meio da resolução 77/286 adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas. A ideia é que o uso de transportes sustentáveis seja um meio para alcançar o desenvolvimento sustentável.