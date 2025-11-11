Capa Jornal Amazônia
'Política tributária pode ser aliada da sustentabilidade', defende gerente do Sindicerv na COP 30

Gerente de Sustentabilidade do sindicato, Priscilla Gurgel, defende uso da política tributária como ferramenta de incentivo à reciclagem e apoio aos catadores durante painel na COP 30

Eva Pires e Gabi Gutierrez
fonte

Painel da ABDI na COP 30, em Belém (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Durante a programação da tarde desta terça-feira (11), no painel promovido no estande da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), na Green Zone, o debate foi sobre “Tributação e Economia Circular: Como a política tributária pode ser instrumento para a circularidade e a descarbonização?”. Mediado pelo Inesfa, a discussão destacou o papel dos incentivos fiscais na construção de uma economia mais sustentável e na valorização dos profissionais que atuam na cadeia da reciclagem.

A gerente de Sustentabilidade do Sindicerv, Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, Priscilla Gurgel, ressaltou que a política tributária pode ser uma aliada no fortalecimento da economia circular e na melhoria das condições de trabalho dos catadores. “Foi muito importante ouvir a Aline trazendo o ponto de vista dos catadores e entender as dores que eles trazem, que são necessárias e urgentes. A política tributária pode ser um dos dinheiros a mais que chega para o catador. Se você reduz um pouco desses impostos sobre o material reciclável, sobra mais na conta para quem está na ponta”, afirmou.

image Segundo Priscilla, o Brasil enfrenta desafios logísticos significativos por conta de sua extensão territorial, e políticas tributárias bem desenhadas podem reduzir custos e estimular a circularidade (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Segundo Priscilla, o Brasil enfrenta desafios logísticos significativos por conta de sua extensão territorial, e políticas tributárias bem desenhadas podem reduzir custos e estimular a circularidade. “O país é de dimensões continentais, e toda logística reversa demanda muitos atores e grandes distâncias. Se a política tributária for usada como fomentadora da economia circular, ela se torna uma aliada, não um entrave”, afirmou.

Ela também destacou o apoio à PEC da Reciclagem, que tramita no Congresso Nacional e busca corrigir uma distorção deixada pela reforma tributária. “Apesar de muito importante por simplificar o sistema, a reforma não ampliou os incentivos fiscais à reciclagem. A PEC corrige essa lacuna e esperamos que seja aprovada com celeridade”, concluiu.

image Christian Berbary, atua neste setor em Belém e destacou que a medida pode evitar perdas significativas para quem vive da coleta e triagem de resíduos. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Para quem atua diretamente na base da cadeia, a aprovação da proposta também é vista como fundamental. O reciclador Christian Berbary, de Belém, destacou que a medida pode evitar perdas significativas para quem vive da coleta e triagem de resíduos.
“Essa palestra foi muito interessante porque voltou à pauta da economia circular, principalmente da reforma tributária e de como ela vai impactar a vida do reciclador. Hoje a gente está debatendo a PEC da Reciclagem, que vem para tentar criar uma emenda que isente a tributação estimada em 28%. Se houver essa tributação, vai impactar muito a cadeia”, explicou.

Segundo ele, a proposta é essencial para a sustentabilidade do setor. “A aprovação da PEC é importante para sustentar toda a cadeia, inclusive a industrial, porque quando a gente recicla um produto, a gente está economizando energia, descarbonizando o mundo e gerando benefícios ambientais e sociais”, completou.

