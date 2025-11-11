'Política tributária pode ser aliada da sustentabilidade', defende gerente do Sindicerv na COP 30

Durante a programação da tarde desta terça-feira (11), no painel promovido no estande da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), na Green Zone, o debate foi sobre “Tributação e Economia Circular: Como a política tributária pode ser instrumento para a circularidade e a descarbonização?”. Mediado pelo Inesfa, a discussão destacou o papel dos incentivos fiscais na construção de uma economia mais sustentável e na valorização dos profissionais que atuam na cadeia da reciclagem.

A gerente de Sustentabilidade do Sindicerv, Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, Priscilla Gurgel, ressaltou que a política tributária pode ser uma aliada no fortalecimento da economia circular e na melhoria das condições de trabalho dos catadores. “Foi muito importante ouvir a Aline trazendo o ponto de vista dos catadores e entender as dores que eles trazem, que são necessárias e urgentes. A política tributária pode ser um dos dinheiros a mais que chega para o catador. Se você reduz um pouco desses impostos sobre o material reciclável, sobra mais na conta para quem está na ponta”, afirmou.

Segundo Priscilla, o Brasil enfrenta desafios logísticos significativos por conta de sua extensão territorial, e políticas tributárias bem desenhadas podem reduzir custos e estimular a circularidade (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Segundo Priscilla, o Brasil enfrenta desafios logísticos significativos por conta de sua extensão territorial, e políticas tributárias bem desenhadas podem reduzir custos e estimular a circularidade. “O país é de dimensões continentais, e toda logística reversa demanda muitos atores e grandes distâncias. Se a política tributária for usada como fomentadora da economia circular, ela se torna uma aliada, não um entrave”, afirmou.

Ela também destacou o apoio à PEC da Reciclagem, que tramita no Congresso Nacional e busca corrigir uma distorção deixada pela reforma tributária. “Apesar de muito importante por simplificar o sistema, a reforma não ampliou os incentivos fiscais à reciclagem. A PEC corrige essa lacuna e esperamos que seja aprovada com celeridade”, concluiu.



Christian Berbary, atua neste setor em Belém e destacou que a medida pode evitar perdas significativas para quem vive da coleta e triagem de resíduos. (Foto: Igor Mota | O Liberal)