'Política tributária pode ser aliada da sustentabilidade', defende gerente do Sindicerv na COP 30

Para quem atua diretamente na base da cadeia, a aprovação da proposta também é vista como fundamental. O reciclador Christian Berbary, de Belém, destacou que a medida pode evitar perdas significativas para quem vive da coleta e triagem de resíduos.
“Essa palestra foi muito interessante porque voltou à pauta da economia circular, principalmente da reforma tributária e de como ela vai impactar a vida do reciclador. Hoje a gente está debatendo a PEC da Reciclagem, que vem para tentar criar uma emenda que isente a tributação estimada em 28%. Se houver essa tributação, vai impactar muito a cadeia”, explicou.
Segundo ele, a proposta é essencial para a sustentabilidade do setor. “A aprovação da PEC é importante para sustentar toda a cadeia, inclusive a industrial, porque quando a gente recicla um produto, a gente está economizando energia, descarbonizando o mundo e gerando benefícios ambientais e sociais”, completou.