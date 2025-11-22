Plenárias finais da COP 30 são marcadas para a manhã deste sábado, após madrugada de negociações

A presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) confirmou, durante a madrugada deste sábado (22/11), que as plenárias de encerramento da conferência serão realizadas às 10h, após uma noite inteira de consultas entre os países em Belém.

Até as 5h30, nenhuma nova versão do rascunho do texto final havia sido divulgada, apesar de o encerramento estar inicialmente previsto para sexta-feira (21/11). As negociações se estenderam devido à falta de consenso sobre pontos centrais, especialmente um plano concreto para eliminação dos combustíveis fósseis — tema que dominou as discussões mais recentes e gerou polêmica entre os delegados.

Na véspera, o Brasil apresentou um rascunho do acordo final sem mencionar qualquer estratégia para reduzir o uso de combustíveis fósseis; a palavra “fósseis” sequer aparece no texto principal, o que provocou revolta entre negociadores.

A transição energética, considerada uma das pautas estruturantes das COPs desde 2021, segue no centro das disputas enquanto a conferência chega ao fim.