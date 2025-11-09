PF realiza de varredura técnica na Blue Zone da COP30
Área será entregue à ONU com supervisão internacional e status diplomático temporário
A Polícia Federal realizou neste sábado (8/11) varreduras técnicas de segurança nas instalações da Blue Zone da COP30, área onde ocorrerão as discussões oficiais da conferência. A ação coordenada pela PF contou com a participação integrada do Exército Brasileiro, meios das Polícias Estaduais organizadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), com acompanhamento do Departamento de Segurança e proteção da Organização das Nações Unidas (UNDSS).
A varredura antibomba e Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (QBRN) tem como objetivo garantir que o espaço esteja completamente seguro antes de ser formalmente entregue à ONU. A partir desse momento, a área passa a ser considerada sob responsabilidade da ONU, conforme protocolo internacional assinado pelo Brasil e aprovado pelo Congresso Nacional.
Durante a realização da COP30, a Blue Zone assume um status especial, semelhante ao de uma embaixada. De acordo com a PF, por esse motivo, a sede da ONU será temporariamente "transferida" de Nova York para a capital paraense, com a presença de chefes de Estado, ministros, negociadores e representantes de diversos países.
A Polícia Federal informou que segue atuando com rigor técnico e cooperação institucional para assegurar os mais altos padrões de segurança em todas as etapas do evento.
