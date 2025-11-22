Participantes deixam a Blue Zone da COP 30 após encerramento oficial

Na manhã deste sábado (22/11), um dia após o encerramento oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), participantes foram vistos deixando a bluezone em Belém carregando malas e mochilas. O movimento constante de pessoas se despedindo, organizando bagagens e seguindo para os portões de saída marcou o clima de dispersão no espaço.

Apesar disso, a presidência da COP 30 confirmou, durante a madrugada deste sábado (22/11), que as plenárias de encerramento da conferência serão realizadas às 11h, após uma noite inteira de consultas entre os países em Belém.

Até as 5h30, nenhuma nova versão do rascunho do texto final havia sido divulgada, apesar de o encerramento estar inicialmente previsto para sexta-feira (21/11). As negociações se estenderam devido à falta de consenso sobre pontos centrais, especialmente um plano concreto para eliminação dos combustíveis fósseis — tema que dominou as discussões mais recentes e gerou polêmica entre os delegados.

Na véspera, o Brasil apresentou um rascunho do acordo final sem mencionar qualquer estratégia para reduzir o uso de combustíveis fósseis; a palavra “fósseis” sequer aparece no texto principal, o que provocou revolta entre negociadores.

A transição energética, considerada uma das pautas estruturantes das COPs desde 2021, segue no centro das disputas enquanto a conferência chega ao fim.