Pacientes que receberam atendimento médico após incêndio na Blue Zone já receberam alta, diz Sespa
Na data do incêndio, 27 pessoas foram encaminhadas para atendimento em unidades de saúde por apresentarem sintomas relacionados à inalação de fumaça e crises de ansiedade
Todas as pessoas que precisaram de atendimento médico após o incêndio registrado em um dos pavilhões da Blue Zone, na COP 30, já receberam alta hospitalar. A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Liberal pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) na noite desta segunda-feira (24).
O incêndio ocorreu na última quinta-feira (20/11). Na ocasião, 27 pessoas foram encaminhadas para atendimento em unidades de saúde por apresentarem sintomas relacionados à inalação de fumaça e crises de ansiedade. A organização do evento informou que não houve registros de queimaduras.
Em nota enviada à reportagem, a Sespa declarou: “A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que não há mais pacientes internados em decorrência do incidente.”
As causas do incêndio seguem sob investigação. Entre as hipóteses avaliadas estão a possibilidade de um curto-circuito em carregadores de celular em um dos estandes ou uma eventual sobrecarga de uma tomada onde estaria ligado um micro-ondas.
