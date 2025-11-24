Pacientes que receberam atendimento médico após incêndio na Blue Zone já receberam alta, diz Sespa

Todas as pessoas que precisaram de atendimento médico após o incêndio registrado em um dos pavilhões da Blue Zone, na COP 30, já receberam alta hospitalar. A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Liberal pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) na noite desta segunda-feira (24).

O incêndio ocorreu na última quinta-feira (20/11). Na ocasião, 27 pessoas foram encaminhadas para atendimento em unidades de saúde por apresentarem sintomas relacionados à inalação de fumaça e crises de ansiedade. A organização do evento informou que não houve registros de queimaduras.

Em nota enviada à reportagem, a Sespa declarou: “A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que não há mais pacientes internados em decorrência do incidente.”

As causas do incêndio seguem sob investigação. Entre as hipóteses avaliadas estão a possibilidade de um curto-circuito em carregadores de celular em um dos estandes ou uma eventual sobrecarga de uma tomada onde estaria ligado um micro-ondas.