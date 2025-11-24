Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Pacientes que receberam atendimento médico após incêndio na Blue Zone já receberam alta, diz Sespa

Na data do incêndio, 27 pessoas foram encaminhadas para atendimento em unidades de saúde por apresentarem sintomas relacionados à inalação de fumaça e crises de ansiedade

O Liberal
fonte

Incêndio na COP 30. (JACQUELINE LISBOA/ AFP)

Todas as pessoas que precisaram de atendimento médico após o incêndio registrado em um dos pavilhões da Blue Zone, na COP 30, já receberam alta hospitalar. A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Liberal pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) na noite desta segunda-feira (24).

O incêndio ocorreu na última quinta-feira (20/11). Na ocasião, 27 pessoas foram encaminhadas para atendimento em unidades de saúde por apresentarem sintomas relacionados à inalação de fumaça e crises de ansiedade. A organização do evento informou que não houve registros de queimaduras.

Em nota enviada à reportagem, a Sespa declarou: “A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que não há mais pacientes internados em decorrência do incidente.”

As causas do incêndio seguem sob investigação. Entre as hipóteses avaliadas estão a possibilidade de um curto-circuito em carregadores de celular em um dos estandes ou uma eventual sobrecarga de uma tomada onde estaria ligado um micro-ondas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio

blue zone

cop 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda