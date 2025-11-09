ONU Brasil revela agenda de painéis na Zona Azul da COP 30; confira

A Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, presente na Zona Azul da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, revelou a agenda completa de eventos para o seu pavilhão. A programação, que se estende de 10 a 19 de novembro, detalha os horários em que serão realizadas as discussões sobre temas cruciais como a Amazônia, financiamento verde, proteção social, e o papel da tecnologia na transição energética.

O acesso à Zona Azul é restrito a pessoas credenciadas (profissionais de imprensa, delegações internacionais e voluntários do evento).

A programação completa do Pavilhão ONU Brasil na Zona Azul pode ser acessada aqui.

📅 Principais eventos da agenda

11 de novembro (terça-feira)

15h às 16h30: A UIT debate o uso de 'Inteligência Artificial e Big Data para uma Transição Energética Justa'

17h às 18h30: Debate sobre o Fundo Brasil-ONU para a Amazônia, com o tema 'Investir na Amazônia é Investir no Planeta'

12 de novembro (quarta-feira)

9h às 10h30: Painel do ACNUDH sobre 'Enfrentando o Ponto de Não Retorno: Direitos Humanos e Pontos de Inflexão Climáticos'

11h às 12h30: O UNICEF aborda a 'Proteção Integral de Crianças e Adolescentes' no contexto de eventos climáticos extremos

15h às 16h30: O PNUD foca no 'Financiamento do Desenvolvimento Verde e Inclusivo na Amazônia'

13 de novembro (quinta-feira)

15h às 16h30: O PNUD realiza o evento 'Inova Amazônia - Edição Global', acelerando a bioeconomia amazônica para o mundo

14 de novembro (sexta-feira)

9h às 10h30: O PNUD discute 'Empreendedorismo Feminino como Estratégia Climática'

13h às 14h30: UNICEF, OIM, ACNUR e UNFPA debatem a 'Proteção Social como Pilar da Justiça Climática'

17 de novembro (segunda-feira)

13h às 14h30: O UNODC apresenta 'Respostas Integradas à Mineração Ilegal de Ouro' e a promoção dos Direitos Humanos na Amazônia

19 de novembro (quarta-feira)

13h às 14h30: O UNODC discute a 'Amazônia sob Pressão', focando em Crime Organizado e segurança dos Povos Indígenas