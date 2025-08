Obras, parques e navios-hotel: o que Belém já fez a 100 dias da COP 30

A contagem regressiva para a Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, entra na reta final. Faltando 100 dias para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, marcada para novembro, Belém já reúne uma série de entregas, anúncios e obras em andamento. A cidade, que será a vitrine do Brasil para o mundo, vive um ano de intensa transformação urbana, cultural e logística. Às vésperas do evento diplomático, a cidade já tem obras em fase de finalização.

Segundo o governo do estado do Pará, atualmente, Belém tem pelo menos 30 obras em andamento, visando a modernização e revitalização de ruas e pontos turísticos da cidade para o evento. Intervenções como o Porto Futuro II, o Parque da Cidade e os novos corredores viários da Nova Doca e Nova Tamandaré estão com mais de 90% das obras prontas, segundo o governo estadual.

Logo no início de 2025, a construção da Vila da COP foi iniciada como uma das principais soluções para o acolhimento de trabalhadores e equipes técnicas envolvidas no evento. A estrutura modular, que está sendo erguida com foco em agilidade e sustentabilidade, promete aliviar parte da pressão sobre a rede hoteleira.

Ainda nos primeiros meses do ano, um amplo pacote de obras viárias foi anunciado pelo governo estadual e pela prefeitura. Intervenções em avenidas estratégicas, como Tamandaré, João Paulo II e Pedro Álvares Cabral, começaram a ser executadas com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. O chamado "Viário Belém", por exemplo, vai interligar importantes corredores da cidade e será uma das principais rotas de acesso durante a conferência.

A construção do Porto Futuro II, que ampliará a área de lazer e eventos às margens da baía do Guajará, avançou rapidamente e entrou na reta final. O espaço, com data para inauguração marcada para o dia 4 de outubro, conta com paisagismo e áreas de convivência, e deve ser um dos cartões-postais da COP30. Já o Mangal das Garças, um dos locais mais visitados da capital, passou por requalificação completa com nova pintura, reforço na iluminação e manutenção estrutural, preparando-se para receber visitantes nacionais e estrangeiros.

Em maio, foi anunciado que Belém contará com hospedagem em navios-hotel durante o evento. Quatro embarcações devem ancorar no Porto da cidade, com capacidade para abrigar cerca de 5 mil pessoas — solução inspirada em outras edições da COP e em grandes eventos internacionais.

Mais recentemente, em julho, a Prefeitura de Belém entregou o novo Parque da Cidade, no antigo Aeroclube, na avenida Júlio César. O espaço, com mais de 500 mil metros quadrados, reúne pistas de caminhada, quadras esportivas, áreas para piquenique e um grande espelho d’água. A obra, considerada um dos principais legados urbanísticos do evento, foi pensada para o uso cotidiano da população após a COP30.

Nos últimos passos pra receber o evento, agora o espaço anexo ao Parque da Cidade se prepara pra receber a zona azul, onde acontecerão os encontros. A montagem da estrutura já foi iniciada e deve ficar pronta mais próximo do encontro, segundo Olmo Xavier, diretor de projetos da Secretaria Extraordinária da COP30 no Brasil.

O evento acontece de 10 a 21 de novembro, em Belém. A expectativa é de que mais de 50 mil pessoas passem por Belém durante os dias do evento, entre chefes de Estado, pesquisadores, lideranças indígenas, jornalistas e representantes da sociedade civil.