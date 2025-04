Obras do Porto Futuro 2 atingem mais de 80% de execução

As obras do Porto Futuro 2, um dos principais projetos de transformação urbana em Belém, já alcançaram 82% de execução. O complexo, que integra a preparação da cidade para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para novembro, inclui cinco galpões em reforma na zona portuária.

O espaço reunirá atrações como o Museu das Amazônias, um Centro Gastronômico, o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia e a Caixa Cultural, primeira unidade da instituição na região Norte. Também terá quiosques e áreas de convivência, distribuídos nos armazéns 4, 4A, 5, 6 e 6A.

Mais de 440 trabalhadores atuam no local, e a previsão é de que as obras sejam concluídas até outubro. A entrega deve coincidir com a chegada de participantes da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima.

O governador Helder Barbalho visitou o canteiro de obras nesta segunda-feira (14/4) e afirmou que o projeto reforça as vocações locais em bioeconomia, cultura e turismo. Ele estava acompanhado pelos secretários de Cultura, Ursula Vidal, e de Meio Ambiente, Raul Protázio Romão.

“É um conjunto de equipamentos que fortalece a cidade a partir da bioeconomia, da economia sustentável e da cultura. Esses espaços fazem parte dessa nova economia do turismo, com o objetivo de gerar emprego e renda em Belém e no Pará”, afirmou o governador durante a visita.

Na vistoria desta segunda-feira, o grupo também inspecionou o hotel do grupo Vila Galé, primeiro da rede portuguesa no Norte do país. O empreendimento faz parte da revitalização da área portuária, que inclui ainda o Terminal Hidroviário Internacional.

Segundo a secretária Ursula Vidal, as obras representam um legado para o desenvolvimento sustentável da região. “Belém se reinventa com infraestrutura de qualidade, valorizando a Amazônia como destino único”, afirmou.

O Porto Futuro 2 integra as intervenções urbanas em andamento na capital paraense, que devem ser concluídas antes da COP 30.





*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)