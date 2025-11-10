Capa Jornal Amazônia
No Brasil para a COP 30, governador da Califórnia chama tarifaço dos EUA de 'insultante'

Newsom argumentou que os EUA deveriam estar estreitando relações com democracias como o Brasil, ao invés de se afastar

Estadão Conteúdo
fonte

Gavin Newsom, governador da Califórnia (Reprodução/Youtube)

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, chamou de "risível" e "insultante" o tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, inicialmente justificado pelo presidente americano, Donald Trump, com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"É profundamente danoso do ponto de vista geopolítico", criticou, em entrevista a repórteres às margens de evento do Milken Institute, em São Paulo, antes de embarcar para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém.

Newsom argumentou que os EUA deveriam estar estreitando relações com democracias como o Brasil, ao invés de se afastar. "O presidente Xi está comemorando", ressaltou, em referência ao presidente chinês, Xi Jinping.

O governador afirmou ainda não saber se vai se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o evento, mas disse estar em contato com integrantes do governo sobre o tema. O democrata lembrou o memorando de entendimento entre a Califórnia e o Brasil para fortalecer o enfrentamento às mudanças climáticas.

