O Liberal chevron right COP 30 chevron right

‘Ninguém tem resposta acabada, acredito na progressão da transição energética’, diz Marina Silva

Ministra afirma que países devem estabelecer suas trajetórias da melhor forma possível para sarem da dependência de combustível fóssil

Valéria Nascimento
fonte

Ministra Marina disse, na coletiva, que as discussões sobre o Mapa do Caminho não têm respostas prontas, mas alcançou propostas (Tarso Sarraf / O Liberal)

 A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reafirmou, na coletiva à imprensa, na noite desta quarta-feira (19), em Belém, que acredita no diálogo contínuo para melhores resultados sobre as ações de combate às mudanças do clima. Ela afirmou que as discussões sobre o Mapa do Caminho, em debate na sociedade civil, em geral, não tem respostas prontas, mas alcançou propostas.

"A questão do Mapa do Caminho que tem suscitado os debates por todos vocês (da imprensa) e pela sociedade de um modo geral e a comunidade científica. Todos tinham perguntas, mas tenho certeza que tivemos boas respostas, não respostas definitivas, mas respostas processuais no sentido de que o Mapa do Caminho é a possibilidade de que países desenvolvidos e em desenvolvimento possam estabelecer suas trajetórias da melhor forma possível para fazer a transição (energética) para saírem da dependência de combustível fóssil”, afirmou a ministra.

Marina Silva abriu a sua participação na coletiva, ao lado do presidente Lula, da primeira-dama, Janja Silva, e do embaixador André do Lago, elogiando o bom humor e a dedicação de Lula à conferência global.

Ela recordou que Lula enfrenta uma semana intensa de viagens e eventos, mas fez questão de voltar a Belém, nesta quarta-feira, para participar das negociações na reta final do evento. "Uma demonstração do seu empenho com um dos maiores desafios que a humanidade já teve, que é enfrentar o problema da mudança do clima, sobretudo, olhando para os maiss vulneráveis”.

Marina ressaltou o aporte pela Alemanha de 1 bilhão de euros ao TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre). “Tivemos a alegria de que a Alemanha fez o anúncio do seu aporte, na ordem de um bilhão de euros para o TFFF, numa demonstração de que, de fato, esse instrumento de financiamento global é um instrumento bem desenhado e estruturado e que começa a dar respostas”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

