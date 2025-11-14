Capa Jornal Amazônia
COP 30

Na delegacia, equipe do Grupo Liberal relata agressões de prefeito de Parauepebas na COP 30

A agressão ocorreu durante a apresentação do programa Comando + Liberal.

O Liberal
fonte

Jornalistas denunciaram agressão sofrida por prefeito de Parauapebas (Cristino Martins / O Liberal)

Os jornalistas do Grupo Liberal que foram agredidos pelo prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), durante cobertura da COP 30, na Blue Zone, nesta sexta-feira (14), foram até a Seccional da Sacramenta para fazer o registro de ocorrência.

Vanessa Araújo, Isis Bem e Wesley Costa relataram ao delegado o momento da agressão, com ameaças e xingamentos, por parte do prefeito de Parauapebas. Os profissionais estão acompanhados do advogado Luiz Araújo.

A agressão ocorreu durante a apresentação do programa Comando + Liberal. Segundo a produção do programa, o prefeito de Parauapebas Aurélio Goiano tinha uma entrevista marcada pela sua assessoria de imprensa com o jornalista Wesley Costa. Na passagem pelo estúdio, o prefeito perguntou para a Vanessa Araújo, que estava na produção do programa, se o jornalista era o sobrinho do Wlad. Ao ela responder que sim, ele avançou para cima dela proferindo xingamentos.

"Depois, ele invadiu os estúdios do Grupo Liberal, xingou o Wesley e partiu para cima”, declarou Vanessa. Antes disso, a jornalista Isis Bem conseguiu evitar entrada dele no espaço mostrado pela câmera. Ele continuou xingando os jornalistas mas logo foi embora.

"A assessoria dele que ofereceu a entrevista, não fomos nós que procuramos. Quando ele chegou aqui e viu que eu era o repórter ele começou com as agressões. Primeiro foi contra as produtoras, depois foi diretamente comigo. Agora espero um posicionamento da ONU”, explica Wesley Costa.

