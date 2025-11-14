Na delegacia, equipe do Grupo Liberal relata agressões de prefeito de Parauepebas na COP 30

Os jornalistas do Grupo Liberal que foram agredidos pelo prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), durante cobertura da COP 30, na Blue Zone, nesta sexta-feira (14), foram até a Seccional da Sacramenta para fazer o registro de ocorrência.

Vanessa Araújo, Isis Bem e Wesley Costa relataram ao delegado o momento da agressão, com ameaças e xingamentos, por parte do prefeito de Parauapebas. Os profissionais estão acompanhados do advogado Luiz Araújo.

A agressão ocorreu durante a apresentação do programa Comando + Liberal. Segundo a produção do programa, o prefeito de Parauapebas Aurélio Goiano tinha uma entrevista marcada pela sua assessoria de imprensa com o jornalista Wesley Costa. Na passagem pelo estúdio, o prefeito perguntou para a Vanessa Araújo, que estava na produção do programa, se o jornalista era o sobrinho do Wlad. Ao ela responder que sim, ele avançou para cima dela proferindo xingamentos.

"Depois, ele invadiu os estúdios do Grupo Liberal, xingou o Wesley e partiu para cima”, declarou Vanessa. Antes disso, a jornalista Isis Bem conseguiu evitar entrada dele no espaço mostrado pela câmera. Ele continuou xingando os jornalistas mas logo foi embora.

"A assessoria dele que ofereceu a entrevista, não fomos nós que procuramos. Quando ele chegou aqui e viu que eu era o repórter ele começou com as agressões. Primeiro foi contra as produtoras, depois foi diretamente comigo. Agora espero um posicionamento da ONU”, explica Wesley Costa.