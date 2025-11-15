Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Na COP 30, Tesouro lança monitor Eco Invest Brasil para ampliar transparência de projetos

Plataforma foi lançada neste sábado, durante a COP 30

Estadão Conteúdo
fonte

30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) está sendo realizada em Belém (Tarso Sarraf / O Liberal)

O Tesouro Nacional lançou, neste sábado, 15, o Monitor Eco Invest Brasil, plataforma que tem por objetivo de ampliar a transparência sobre os projetos no âmbito do programa. A ferramenta, que foi lançada em evento na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém (PA), consolida informações sobre iniciativas apoiadas pelo Eco Invest, com localização geográfica, volume de investimentos públicos e privados, estágio de desenvolvimento das iniciativas, setores contemplados e dados sobre uso dos recursos.

Especialistas destacam avanços, alertas e expectativas para a segunda metade da conferência global

Membro do Comitê Executivo do Eco Invest Brasil, Mário Gouvêa afirmou que a plataforma sistematiza evidências sobre o impacto real do programa. "O monitor mostra, de forma objetiva, onde os recursos chegam, quais setores estão sendo ativados e qual é o impacto econômico gerado. É uma ferramenta que vai aproximar a sociedade dos resultados e do impacto na vida das pessoas. São os números do Eco Invest apresentados de uma forma ainda mais concreta e prática", disse.

